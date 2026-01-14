冬遊香港2》除了購物還能怎麼玩？這景點每年逾300萬人到訪 規模最大古埃及特展熱映中

香港的冬天，不只亮在夜空，也亮在文化場域裡。隨著「盛事經濟」概念延伸至藝術與歷史空間，文化觀光正成為這座城市的新支點：一種讓歷史再度被閱讀、讓文化轉化為經濟能量的方式。據香港旅發局資料，今年1至10月訪港旅客逾4,100萬人次，不少旅客也在行程中加入藝術館、古蹟與展覽，顯示「文化旅遊」已從附屬活動轉變為主要動機。



在這股浪潮中，大館與西九文化區的香港故宮文化博物館，成為香港文化經濟的兩個核心引擎。

香港歷來規模最大、內容最完整的古埃及特展，自2025年11月起至2026年8月。（劉芯衣攝）

大館：歷史空間的再生實驗

位於中環心臟地帶的大館，前身為中區警署、中央裁判司署與域多利監獄，是香港最大型的文物保育與活化項目，由賽馬會文物保育有限公司營運。「大館」這個名稱源於舊時警員與市民對警署總部的暱稱，延續至今，成為古蹟轉化的象徵。



經過多年修復與策劃，大館以最高規格的保育工法，將警署與監獄空間轉化為歷史展區、美術館與表演場域；如今這裡既有藝術展覽，也有劇場、音樂與舞蹈演出，從賽馬會立方到洗衣場石階，每一個角落都能成為舞台。

大館前身為中區警署、中央裁判司署與域多利監獄，現在不僅是表演場域，也保留不少監獄空間。（劉芯衣攝）

而這座結合文化、設計與商業的空間，也帶動實質經濟成效。截至2025年初，大館自2018年開幕以來吸引超過2,000萬人次到訪，平均每年吸引超過300萬名訪客，在2024年更創下破紀錄的470萬年度到訪人次，也帶動周邊餐飲與零售業業績成長。



館內設有藝術展覽、美食餐廳、設計選品店與書店，形成一條「文化生活鏈」，使古蹟不再只是靜態展示，而是活的經濟體。

西九文化區與香港故宮：文明對話的全球舞台

在西九文化區，文化經濟的能量更為強大。



今年冬季登場的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，是香港歷來規模最大、內容最完整的古埃及特展。



展覽展期長達9個半月，展出逾250件橫跨5千年的珍貴文物，包括圖坦卡門金飾、木乃伊與石棺等國寶級展品。整體策展以「文明對話」為主題，結合光雕投影、沉浸式影像與教育導覽，讓歷史以現代科技重新被閱讀。



香港故宮館長表示，此展不僅是文化盛事，更是一場「城市外交」：透過博物館合作，讓香港成為中外文化交流的窗口。展覽期間預計將吸引超過80萬名觀眾，帶動西九文化區人流成長，並且再為餐飲、住宿與零售市場創造產值。



大館與香港故宮的發展，體現了文化空間如何轉化為可持續的城市經濟。這類活化項目不僅保留歷史記憶，更讓藝術生產、創意商業與旅遊消費形成完整循環。從「文化導覽」到「展覽體驗商品化」，香港正以文化場域為核心推動「體驗經濟2.0」。



歷史建築與文明展覽之間，藏著一座城市最柔軟的脈動。



大館以百年古蹟重新定義城市空間，香港故宮則以世界文明對話，延伸文化的廣度。這些場域不只是觀光景點，而是香港再度與世界對話的橋樑。



當旅客穿梭於石牆之間、步入金色展廳，所見的不僅是藝術與歷史，更是一座城市在文化中找到新動能的證明。

【文化旅遊地標推薦】 ・大館Tai Kwun

開放時間：10:00–22:00

地址：中環荷李活道 10 號

官網：www.taikwun.hk​ ・香港故宮文化博物館

展覽：「古埃及文明大展」

日期：2025年11月20日至2026年8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道 8 號

官網：www.hkpm.org.hk​

