冬遊香港4》半島酒店5度合作CHANEL！百年建築融合現代「再現香港節慶韻味」

每年冬天，當維多利亞港的夜空亮起，香港半島酒店總是那一抹最典雅的光。

這棟於1928年開幕的百年建築，不只是「遠東貴婦」的傳奇，更是香港奢華待客文化的縮影。

2025年聖誕，半島酒店再度呈獻一場跨越時代的美學盛宴，第五度攜手CHANEL推出主題為「宇宙間的節慶光影盛會」的聖誕裝置，為中環與尖沙咀之間的夜色，添上一抹巴黎式浪漫。這項合作讓半島成為全球僅5個展示CHANEL全新設計的地點之一。

大堂內十米高的聖誕樹披上精緻燈飾，外牆則以濃郁色彩與經典雙C圖案投射，宛如將珠寶盒打開，讓城市在金光與香氣間閃爍。酒店代表表示，「半島與CHANEL代表經典與創新的交織，兩者都在用時間雕塑永恆的價值」。

香港半島酒店以其專屬的墨綠色（Brewster Green）勞斯萊斯車隊聞名全球，提供頂級的機場接送與貴賓服務。（劉芯衣攝）

半島酒店的節慶不僅是視覺饗宴，也是一場味覺的慶典。館內多家米其林餐廳推出節慶限定菜單，讓節日的華麗從舌尖蔓延至心底。

在吉地士Gaddi's，主廚Anne-Sophie Nicolas呈獻澳洲M8和牛柳配黑松露與威廉梨甜點，搭配香檳與法式甜品，演繹出舊世界的高雅格調；位於頂樓的Felix餐廳，則以維港夜景為舞台，主廚Aurélie Altemaire推出波士頓龍蝦配檸檬薯仔麵團、巴里克煙燻三文魚與晶鑽魚子醬的華麗組合。

在嘉麟樓，粵菜行政總廚林鈺明以蟹粉禪衣北海道遼參、魚子醬富貴蝦凍，將東方經典融入節慶氛圍；而瑞樵閣以起司火鍋與阿爾卑斯山風味，重現歐洲冬夜的溫暖。「我們希望客人在這裡度過的每一餐，都能感受到節日的故事，那是半島文化的一部分」。

每逢冬日，大堂茶座的聖誕樹總是香港最經典的一幕。在樂隊演奏與聖詩合唱聲中，旅人品嚐節慶下午茶，這項傳統已延續數十年，成為許多人冬季的記憶。

今年的「願望之樹下午茶」再次登場，半島酒店將部分收益捐贈予「國際願望成真基金」，為重病兒童圓夢。香氣交織的紅莓果醬、煙鴨胸泡芙、白朱古力慕絲，不只是甜點，更是一份傳遞希望的溫柔。

為延續節慶氛圍，半島酒店推出「節日臻享住宿禮遇」，凡入住兩晚或以上，可享8折房價與雙人自助早餐，並可於清晨6點提早入住、至夜晚10點退房，滿足「體驗型住宿」的新市場需求。

另外，為迎接農曆新年的來臨，香港半島酒店再度呈獻一系列華麗的新春慶祝活動。從豪華的節慶盛宴、引人入勝的精彩表演、珍饈美饌及精美禮品，到尊尚住宿及水療套餐，讓客人以半島獨有的奢華魅力喜迎馬年。

在這場節慶的光影交響裡，半島不僅展現待客之道，更在對話時間與文化。從CHANEL的巴黎風格到香港的東方優雅，兩者共同描繪出奢華的當代語彙，不是距離的象徵，而是一種細膩的生活態度。

這正是香港的核心魅力所在：懂得讓經典與現代共存，讓歷史建築與新世代創意共鳴，並在每個節慶季節，以城市美學與人文關懷串起經濟的溫度。

當夜色映照在半島的外牆上，那不僅是節慶的光，也是一座城市的信號。

從中環的光影匯到大館的古蹟再生，從山頂纜車的升級到半島的節慶藝術，香港正以一種兼具理性與浪漫的方式，重新定義「旅遊經濟」的未來。

這個冬天，奢華不只是消費的象徵，而是文化的延續。

當光影散去，城市仍在發光，那是屬於香港最獨特的溫度。

