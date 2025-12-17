冬雨來了「全台都有份」 粉專曝下波強冷空氣時間

今天（17日）起東北季風增強，加上水氣偏多，未來幾天都是容易下雨的天氣，連中南部地區也不例外。氣象粉專表示，今、明（18日）兩天北部及東半部降雨機率提高，感受較濕涼；周五、六（19、20日）水氣再增多，全台將迎來冬雨；至於下波較強冷空氣南下的時間，粉專透露應該落在年底，可以持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，上周冷氣團所遺留下來的乾空氣結束了，今天起東北季風增強，加上南海有水氣北上，未來幾天台灣將迎來容易下雨的時段，這次連中南部都不例外。

粉專說明，今、明兩天東北季風增強，桃園以北、東半部全面轉為下雨的天氣，雖然不會變冷，但偏濕的環境下，濕涼感受仍十分明顯；其他地方則較不受影響，暫時還是以溫暖、晴朗的天氣為主。

粉專表示，周五、六來自南海的水氣抵達，因此全台灣都將迎來一波冬雨，雨勢雖然不見得會很大，但下雨機率偏高，而且是連中南部都會受影響，提醒有安排戶外活動的民眾多留意。

周日（21日）水氣離去，不過另一波東北季風增強，再度轉回「北雨南晴」的天氣型態，但降溫仍然有限，以濕涼為主。粉專提到，以目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在接近年底時，詳細狀況可以等時間接近再觀察。

