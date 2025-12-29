冬雨來襲一路下到跨年夜 元旦急凍「平地剩7度」

今（30）天東北季風稍增強，北部溫度下降，迎風面雲雨增加，且有大雨發生機率，一直到跨年都是這樣濕涼的天氣，到了元旦（1/1），將有一波「強烈大陸冷氣團」南下，氣象論壇指出，這波將是入冬最強冷空氣，台灣本島低溫恐下探7度以下，不可小覷。

針對今日天氣詳情，中央氣象署說明，今日北部高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大，請適時增添衣物。

迎風面的基隆北海岸及大台北山區今日有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，今日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。



風浪方面，由於東北風增強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；東半部沿海及恆春半島易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

氣象署預報，週四元旦（1日）起將有強烈大陸冷氣團，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，全台都有雨勢，尤其基隆北海岸及大台北山區須防大雨。氣象論壇「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，週四起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五（2日）至下週（4）日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風稍增強，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，稍易累積污染物，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區及馬祖、金門地區短時間可能達橘色提醒等級。

