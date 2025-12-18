冬雨報到！今天起全台有雨 東半部防大雨

全台今日天氣不穩定，降雨範圍擴大。（鏡報林煒凱）

南方雲系北移影響，全台今（19）日天氣明顯轉為不穩定，降雨範圍擴大。中央氣象署指出，水氣逐漸增多，東半部地區整天都有短暫陣雨，並可能出現局部較大雨勢，西半部降雨機率也在下半天明顯提高，外出建議隨身攜帶雨具，以備不時之需。

白天哪裡最容易下雨？

中央氣象署表示，東半部因迎風面效應，降雨時間較長、雨勢較明顯，西半部上午仍有空檔，但隨著雲系北推，下半天各地轉為有短暫陣雨的天氣。氣象專家吳德榮也指出，中高雲自南海北上，雲層增多，山區及東半部雨勢較集中，平地則有零星飄雨的機率。

氣溫方面，東北季風短暫減弱，北部、東北部及東部白天氣溫略為回升，但中南部與東南部因雲多、下雨，白天反而略降。各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，整體感受偏濕涼，早晚仍有涼意。吳德榮指出，今日北部約17至25度，中南部可達26至27度，白天尚算舒適。

山區會不會下雪？

氣象署提醒，由於水氣層深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山，仍有零星降雪、固態降水或路面結冰的機率，山區天氣變化快，路面濕滑，登山及用路人須特別注意安全。

此外，今晨中南部地區易出現低雲或局部霧，影響能見度，通勤族與駕駛人行車務必放慢速度。空氣品質方面，受降雨洗除作用影響，多數地區為普通等級，竹苗、宜蘭及花東空品則維持良好。

未來天氣方面，週末仍受南方雲系影響，各地持續有短暫陣雨，東半部雨量較多。週日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，降雨集中在迎風面；下週初季風逐漸轉乾，雨勢減少，但早晚偏涼，日夜溫差拉大。

