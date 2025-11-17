王原昌

多麼像正楷，一筆一劃地落

不似夏雨的草書，潦草而熱烈

也不像秋雨行書般綿長低語

斷續著，向大地訴說冷清

天空中，最後一批大雁南飛

翅尖蘸著雨絲，寫下未完的詩行

只將叮嚀遺落：濕地、湖泊、水庫

“春暖花開時，我們終將重逢”

我知道你已盡力

卻無法潤透每一寸乾涸的裂紋

無法撫平地殼的隱痛，根系的渴念

無法讓萬物瞬間顫動於甘霖

若再冷些，你便化作雪的骨骼

如花蕊包裹花瓣，以清寒滋養

用噙著霧的詞語，輕輕覆蓋

那時，晨光將大地的墨痕

一寸寸譯作光的吟唱