冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到

生活中心／彭淇昀報導

今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。

週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，上週冷氣團所遺留下來的乾空氣，準備到此為止了，今日東北季風增強，加上南海有水氣北上，未來幾天，台灣將迎來容易下雨的時段，這次連中南部都不例外。

廣告 廣告

粉專指出，週三、四（17、18日）東北季風增強，桃園以北、東半部，全面轉為下雨天氣，雖然不會轉冷，但偏濕的環境下濕涼感受十分明顯。其他地方則較不受影響，暫時還是溫暖、晴朗為主。

到了週五、六（19、20日），來自南海的水氣抵達，因此「全台灣都將迎來一波冬雨」，雨勢雖然不見得會很大，但下雨機率偏高，而且是連中南部都會有份，提醒有安排戶外活動的朋友多留意。

而週日（21日）雖然水氣離去，但另一波東北季風增強，因此天氣再度轉回「北雨南晴」的型態，不過降溫仍然有限，以濕涼為主，「以目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底時」，不過還是要等到接近時再觀察。

更多三立新聞網報導

2波東北季風接力襲！「這天」轉濕冷 降雨熱區曝光

擊敗日本奪首冠！陳傑憲首談「不在東京慶功」原因 暖心細節曝光

出國追雪注意了！禁止「攜1物」上飛機 過安檢秒被丟掉

赴泰旅遊「託導遊做1事」給1000元小費慘被騙！旅遊達人怒：再也不跟團

