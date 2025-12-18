冬雨過境！今明兩天全台有雨 部分高山有望降雪

南方水氣持續北上，今（19）日全台各地及外島地區易有局部短暫陣雨，尤其東半部易有局部較大雨勢發生的機率。

隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍微回升，不過南方水氣持續北上，今日天氣為多雲到陰，全台各地易有局部短暫陣雨，尤其東半部可能有局部較大雨勢，外出記得攜帶雨具。另外，今日清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

水氣持續北上 各地有短暫陣雨

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」，今、明（20）日兩天南方水氣持續北上，各地天氣多雲到陰，普遍有短暫陣雨，東北部、東部及中南部山區局部雨勢較大，天氣較為不穩定。

白天高溫約21至24度，夜間低溫則沒有太大變化。不過，中部以北、宜花3500公尺以上的高山有降雪、結冰機率，提醒民眾上山前先做好萬全準備。

週日東北季風增強轉為乾冷

週日至下週一（21、22)日，東北季風再增強，逐漸轉為乾冷且天氣穩定，除北部及東部雲多仍有局部短暫陣雨外，其他地區則為多雲到晴。北部及東北部仍偏涼，其他地區則因為轉晴，日間高溫有回升的趨勢，南部地區高溫可以達到26至27度，但要留意日夜溫差較大，早出晚歸的民眾記得保暖。

至於下週二至週三(23、24)日，東北季風先減弱再增強，迎風面北部及東半部地區仍為陰天，局部出現降雨天氣且氣溫轉涼。中南部地區則多雲到晴，且日夜溫差大，還是要注意保暖。