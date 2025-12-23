冬 至（外一首）／程應來

程應來

是一個句子開始轉折

而從高音到低音

其中的隱秘是疼痛的

無人知道

一片葉子要經過七七四十九道輪回

才可以成為落葉

才能像風一樣自由

像人，要經過生活無數次的煆打和灼燒

方可成為最懂自己的那個人

而冬至

就是從有到無

再從無到有的過程

◆吊 蘭

沒有什麼比她更肆意了

習慣居高臨下

習慣把葉子全部放出城池

像一艘艘月亮船去探海

把生活的倒影一遍遍打撈

其實

它從來就不是什麼金枝玉葉

但無需仰望

就把世界全看透了