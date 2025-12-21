馮尚玉

是誰用素素纖手

將要啟開

黎明的窗櫺

隱隱作疼的牙啊

讓我看到了

飛躍暗夜的鐵拐李的身影

那時黎明前的等待

多少人還在酣睡

鐵拐李悄然的身影啊

偷走的究竟是什麼

作疼的牙

你讓暗夜有了新的記憶

也讓我的心

在這冬至的早晨

有點不安