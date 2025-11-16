冬 藏（外一首）／王原昌

王原昌

恓惶的鳥鳴，叩響冬的冷峻

向心底那輪暖陽悄然遷徙

寒冷如月色，澄澈入骨

成熟的美，沉入靜寂的腹地

一茬又一茬，交出卑微的命途

落葉鋪展，以金黃為墨

書寫季節的畢業辭章：

春耕，夏耘，秋實，冬藏

藏吧，讓綠色悄然隱去

霜降收束殘枝的餘緒

你可知曉？那腐爛的果核，凋零的花瓣

正悄然釀成春之萌動的熱望？

藏吧，讓孤獨沉潛如蟄伏的根須

蚯蚓在暗處蠕動，撕開痛楚的脈絡

你可知曉？那鬆動的泥土散發芬芳

正是夏之繁茂搭起的隱秘舞臺？

藏吧，蟄伏的志向

潛入草木的根系，臥薪嚐膽

你可知曉？那沉澱的睿智與堅韌

終將鋪就秋日碩果的遼闊疆場？

◆幹 花

晨露中，你曾傲然挺立

色彩是生命的旗幟

在微風裏招展青春

與蜂鳥纏綿，同蝴蝶嬉戲

直到命運垂下帷幕

時光竊走所有喧囂

當最後一滴晶瑩滑落

你學會與枯燥對弈

如今骨骼裏藏著時間

脈絡記錄雨水的痕跡

褪去鮮活的軀殼

在寂靜中立成標本

當色彩沉入舊信箋的胸腔

身形定格在欲飛的刹那

沒有芬芳，只有光

穿過你通透的骨骼

在歲月深處，獨自，熠熠