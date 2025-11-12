冬 韻（外一首）／王原昌

王原昌

去繁就簡，裸露筋骨

樹用枯枝招攬凜風共舞

大地褪去錦緞，坦然躺臥

像一個老農，卸下了一年的重負

牛欄空了，草堆塌了

狗躺在門邊，怔怔望著遠方

它不叫，只是耳朵支楞著微動

聽見雪在陽光下慢慢化

冬天不是凋零，是刪減

刪到只剩真實

根在暗處握緊信念

等一紙春信，破冰而來

而我，裹緊輕便的羽絨服

踩著寒流前行，在雪地中央

堆起一個龐大的雪人

它不說話，只是對著太陽微笑

◆霜箋，秋末的折角

霜，是月亮以清輝印製的信箋

悄然鋪展於大地的夜晚

風以冷墨，書寫秋的終章

鳥翅掠過蒼茫，抖落寒意

驚醒枯草間假寐的野兔

沿田壟奔入霜色深處

田埂上，稻茬仰望蒼天

如老人輕數將熄的星

農人俯身，拾起凍僵的節氣

為菠菜撒灰，為白菜裹心

在寒流中抱緊內心的火

城鎮燈火倔強閃爍

不肯向寒夜低首

這最後的節氣，非終結

是冬的序言，寫於秋的末頁

輕輕折角，藏起春的伏筆