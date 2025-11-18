冰凍冷天降臨！全台降溫「越晚越冷」最低溫時間曝光

綜合中央氣象署及氣象粉專分析，今晚開始受東北季風影響，溫度將會持續下降，最冷的時間點為每日的清晨，預計要到周末才會稍微回溫。（示意圖／東森新聞）





越晚越冷！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，今晚開始受東北季風影響，溫度將會持續下降，最冷的時間點為每日的清晨，預計要到周末才會稍微回溫。

中央氣象署指出，明（19）日受東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，預計這波降溫將持續到周五（21日），中部以北、宜蘭地區低溫可降至15度左右，要到周末東北季風才會稍微減弱，各地氣溫漸回升。

降雨部分，中央氣象署表示，明日起水氣逐漸減少，到了周四、五迎風面雨區會再縮小，除北、東部部分地區有局部短暫雨，其他地方為多雲到晴，天氣相對穩定。

未來一周天氣狀況。（圖／中央氣象署）

針對此次降溫，氣象粉專「氣象報馬仔」也指出，強冷空氣持續南壓，今日各地入夜後明顯轉冷且越晚越冷，清晨前後是全日最冷時段，明後兩日也是清晨最冷，提醒早出門上班課的民眾務必加強保暖。

針對降雨狀況，氣象粉專表示，今晚至明日上午雨勢稍微減弱，但仍呈現持續性降雨的型態，北部及基宜地區整天為濕冷的天氣型態，直至明日深夜之後，水氣逐漸減少，北部地區降雨趨緩，惟新北沿海及基宜地區仍有降雨。

