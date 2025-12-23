冰凍耶誕低溫恐跌10度以下 北東元旦有雨賞曙光機率低

冷空氣將增強為大陸冷氣團南下襲台，25日耶誕節低溫再探10度以下，且有新1波東北季風接力影響，可能影響2地區賞元旦曙光機率，也要注意較大雨勢發生。

東北季風、大陸冷氣團接力影響，24日平安夜起各地雨勢漸趨明顯且溫度降低。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員林定宜表示，目前這波東北季風24日轉強，西半部清晨有低雲或霧，白天桃園以北、東半部與恆春將有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。當天入夜後水氣變多，桃園以北、東北部局部雨勢較大，且北部、東半部和東南部、恆春也有局部短暫雨，中南部山區為零星雨勢。

25日耶誕節至26日大陸冷氣團南下，桃園以北、東北部有短暫雨，雨勢可能較大，北部、東部、東南部和恆春仍有局部短暫雨，中南部山區也是零星雨勢。

大陸冷氣團預計27日至28日逐漸變弱，但中層水氣仍多，桃園以北、東半部及恆春依然有局部短暫雨，新竹以南山區也有零星雨，其他地區則為多雲到晴。29日剩下東半部與恆春持續有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北轉零星雨，接著另1波東北季風30日增強，桃園以北、東半部、恆春回到局部短暫雨天氣，其他地區還是多雲到晴。

之後受東北季風帶來水氣影響，12月31日起北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨，其他地區為多雲。其中，北部和東海岸水氣多、容易有雲，恐怕較難看到2026元旦曙光。

林定宜提醒，24日平安夜晚間至26日的3500公尺以上高山、26日至27日的3000公尺以上高山，都有有零星降雪機率。

未來1週最冷時段將落在25日耶誕夜至26日清晨，空曠地區低溫可能跌破10度。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，24日中部以北、東北部低溫16度至18度、高溫22度至24度，南部和花東低溫19度、高溫介於26度至28度。大陸冷氣團南下期間，中部以北、東北部與東部先轉冷，各地為早晚偏冷，而影響最有感時間將是26日晚間至27日清晨，中部以北、東北部跌到12度至13度，空曠地區可能下探10度以下。隨著大陸冷氣團減弱，29日起各地早晚稍涼。

