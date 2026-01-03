冰封太平山！霧淞銀白世界 追雪族嗨拍照打卡

記者黃政杰、林芹瑜、許家瑜、SNG／宜蘭－台北報導

受強烈大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫驟降，出現罕見的中南部低溫現象，甚至高雄、台南也首次因輻射冷卻上榜。中央氣象署觀測顯示雲林古坑鄉氣溫僅7.2度，打破平地低溫紀錄，宜蘭太平山國家森林遊樂區也出現「霧淞銀白世界」，不少遊客上山追雪，見到美景嗨搶拍照。

太平山上覆蓋銀白美景，樹枝上結滿霧淞。

天還沒亮已經可以看見太平山覆蓋上銀白美景，山區樹枝上結滿霧淞，早起的遊客超興奮。

旅客：「昨天一早就上山，然後到這邊，早上又一早起來，哇！白色的一片真的很漂亮。」

記者：「今天早上看到怎麼樣？」

旅客：「對啊我起來打開眼睛，哇！白白的我很高興，跟老公說很高興，肚子就不餓了。」

太平山上出現越來越多追雪的民眾。

清晨6點多太平山溫度來到零下兩度，追雪民眾越來越多，還有熱血大學生帶香港同學衝一波。

旅客：「凌晨四點從台北出發，剛到這邊。」

記者：「今天應該是不太會下雪。」

旅客：「沒關係，有看到積雪就好了，有看到這樣子就很好了，打個雪仗也不錯。」

記者：「弟弟妹妹們，玩得開不開心？」

小朋友表達意見。

小朋友：「開心！」

記者：「冷不冷？」

小朋友：「冷！」

台灣平地最低溫前五縣市。

強烈大陸冷氣團發威全台冷吱吱，甚至中南部都像是冷凍庫打開，熱情的南台灣高雄、台南也因為輻射冷卻破天荒進榜低溫前十名，全台最冷就在雲林古坑，測到7.2度打破本島平地最低溫紀錄。

氣象預報員林定宜：「那在明天日夜溫差持續增加，整個西半部地區溫差都會比較大，特別是中南部地區溫差會大到十度以上。」

台灣未來一週天氣變化。

週日白天起至下週一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷，但明明已經冷到發抖，但這還不到寒流等級，暖陽空檔不到48小時。5日晚間至6日上午另一波冷空氣前導車到，迎風面降溫轉雨，緊接著強冷空氣南下，加上夜間輻射冷卻極乾冷特性勝過前波；7日至10日清晨有機會將再創入冬以來最低氣溫，台北低溫預估只剩個位數，預告入冬第一波寒流可能要來了。

氣象專家也提醒下一波全台急凍，陽光下不覺得冷但早晚氣溫變化劇烈，如果沒辦法封印在被窩，出門保暖工作頭頸手腳關鍵部位得保護好。

