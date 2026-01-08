冰封歐洲「逾700航班取消」！ 巴黎積雪、阿姆斯特丹癱瘓釀7人殞命

荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場因暴風雪導致數百航班取消，大批旅客滯留機場內過夜。（示意圖／達志／美聯社）

歐洲自1月5日起遭遇今年冬季以來最猛烈寒流侵襲。暴雪、結冰與強風肆虐，導致各國陸空交通嚴重受阻。阿姆斯特丹、巴黎、布魯塞爾、布達佩斯等主要城市的機場紛紛出現航班大規模取消，總計已有超過700個航班停飛，同時至少7人因天候引發的事故喪生，災情持續擴大。

根據《路透社》和《衛報》等外電報導，荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol）是受影響最嚴重的交通樞紐之一。7日當天單日即取消約700至800個航班，約有1,000名旅客被迫在機場過夜。機場緊急設置數百張床位，並提供枕頭、毛毯、餐點與飲水協助旅客。發言人史蒂芬唐克（Stephan Donker）表示，這是「極為罕見的情況」。

巴黎戴高樂機場積雪覆蓋，飛機停擺、跑道作業困難，導致大規模航班延誤與取消。（示意圖／達志／美聯社）

法國巴黎方面，戴高樂機場（Charles de Gaulle）當日取消逾100個航班，奧利機場（Orly）也停飛40班次。鄰近的布魯塞爾機場取消40個航班，布達佩斯機場則取消20班。巴黎的公共巴士服務全數暫停，歐洲之星（Eurostar）列車亦因結冰再次中斷，導致大批旅客行程延誤或取消。

法國氣象單位對全境近半地區發布大雪與黑冰警報，多地禁止卡車與校車上路，駕駛需在休息站等待通行許可。寒流亦對英國造成衝擊，蘇格蘭數百所學校連續第三天停課，偏遠地區甚至傳出「完全孤立」情況。

暴雪與強風也波及東歐與巴爾幹地區。克羅埃西亞西北部城鎮克寧（Knin）有一列火車因倒樹受困鐵軌，導致乘客滯留超過12小時。波士尼亞與塞爾維亞多個地區停電斷水並宣布緊急狀態，阿爾巴尼亞港口城市都拉斯（Durres）也因暴雨水淹數百戶住家，約200人被迫撤離。

暴雪與強風也波及東歐與巴爾幹地區。（示意圖／達志／美聯社）

北歐同樣難逃風雪侵襲。瑞典東部出現大範圍停電風險，哥德堡（Gothenburg）電車停駛。當局警告民眾應盡量留在家中，避免外出。匈牙利氣象局指出，首都布達佩斯迎來15年來最大降雪，部分地區氣溫可能驟降至攝氏零下20度，鄰國奧地利阿爾卑斯山區甚至測得零下24度的低溫。

匈牙利一名女性因汽車在冰面打滑喪生，法國報告有5人死亡，波士尼亞亦有1人因天候意外身亡。（示意圖／達志／美聯社）

低溫也造成多起意外事故。匈牙利一名女性因汽車在冰面打滑喪生，法國報告有5人死亡，波士尼亞亦有1人因天候意外身亡。面對寒流，弱勢族群生活困難加劇。來自幾內亞、現年19歲的卡馬拉（Boubacar Camara）受訪時表示，他目前在巴黎郊區帳篷中度日，只能「努力撐過去，確保自己不會死掉」，坦言無法適應嚴寒氣候。氣象預報顯示，未來幾日氣溫有望回升，惟災後交通與電力恢復仍需時間，歐洲多國仍維持高度戒備。

風雪肆虐下，市區街頭冷清，行人稀少。（圖／翻攝自X，@RTLnieuws）

