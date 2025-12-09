《冰封的記憶》重返西伯利亞 歷史記憶浮上檯面

記者周毓洵／臺北報導

二戰結束80週年，導演許明淳耗時3年拍攝的紀錄片《冰封的記憶》，將於明（11）日晚間10時在公視《紀錄觀點》播出，並於「公視+」同步上架。影片聚焦戰後被蘇聯俘虜、流放至西伯利亞的臺籍日本兵，透過珍貴史料、跨國拍攝與3個世代的深度訪談，帶觀眾重新直面這段模糊又複雜的歷史記憶。

《冰封的記憶》首映會今（9）日舉行，許明淳導演與片中主角家屬皆到場。公視總經理徐秋華也親自出席，肯定團隊跨臺、日、俄拍攝的努力，「感謝許明淳導演用貼近臺灣人的視角，花了3年時間完成這部作品，公視會持續成為紀錄片創作者最堅實的後盾。」透過多方訪談，許明淳感受到「同一段歷史在不同世代間卻有完全不同的解讀」。他認為這與臺灣長期受外力介入、歷史缺乏共識有關，也憂心若共同記憶再次斷裂，他希望透過這部作品，引發觀眾反思戰爭遺留的陰影、歷史教育的缺口，以及臺灣社會仍未解決的認同焦慮。

1945年日本宣布無條件投降後，約有60萬名日軍被蘇聯押往西伯利亞戰俘營，其中至少有19名臺籍日本兵。《冰封的記憶》沿著西伯利亞鐵路拍攝，追索這批臺籍青年從離鄉、入伍、戰敗、被俘到遣返的顛沛旅程，讓被冰封多年的個人故事重新浮上檯面。