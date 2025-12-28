雪霸國家公園強烈冷氣團來襲，積雪達30公分，導致2起嚴重山難！2名登山客疑似失溫喪命，4人體力不支急需救援。救難人員冒雪重裝上山搶救，但積雪過深寸步難行。園方呼籲山友必須量力而行，謹慎評估自身能力和裝備，切莫輕忽極端天候的威脅，生命安全最為重要！

冰封雪霸危險高山！2失溫山難奪命 30公分積雪救援寸步難行

雪霸國家公園近日因強烈冷氣團影響，積雪已達30公分，導致兩起嚴重山難事件。兩名登山者疑似因失溫而喪失心跳呼吸（OHCA），另有4名登山者體力不支待援。第一起事件發生在苗栗匹匹達山，一名40多歲林姓山友於26日下午2點多報案後失去生命跡象；第二起則在台中博可爾草原，40歲田姓山友於27日下午4點多陷入相同危險狀態，同行4人體力耗盡，急需救援。

兩名登山者疑似因失溫而喪失心跳呼吸（OHCA）。(圖／TVBS)

第一起事件發生在苗栗匹匹達山；第二起則在台中博可爾草原。(圖／TVBS)

雪地登山救援行動正在艱困中進行。梨山分隊長粘長霖表示，救難人員已重裝上山，但因天候狀況不佳，積雪深度已達30公分，使得救援路徑寸步難行。救援隊預計隔日上午再次全力前進，嘗試接觸待救者。目前由於天候不佳，無法出動空中救援直升機，只能依靠地面救援人員持續前進。

救難人員已重裝上山，但因天候狀況不佳，積雪深度已達30公分，使得救援路徑寸步難行。(圖／TVBS)

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥說明，自12月中旬入冬最強冷氣團來襲前，雪管處就已加強雪季登山安全宣導，但近日園區仍發生兩起疑因失溫導致的不幸山難事件，令人深感遺憾。這波冷氣團使雪霸國家公園3000公尺高山積雪達20至30公分，大幅提高雪季登山風險。

救援行動中，雪霸國家公園透過巡山員和志工持續回報最新狀況和雪況，以協助救援工作順利進行。面對如此危險的雪地環境，提醒所有山友必須量力而行，謹慎評估自身能力和裝備是否足以應對極端天候，因為山永遠都在，但生命安全更為重要。

