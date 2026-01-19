冰島也嚇到 ! 川普盯上格陵蘭引爆北極圈安全危機 2027年急推公投入歐

冰島這個長期對歐盟保持距離的北極島國，如今正加速推動加入歐盟的進程，顯示川普可能重塑美國外交與安全政策，已讓歐洲邊緣國家感受到實質壓力。 圖:翻攝自X帳號@NXT4EU

[Newtalk新聞] 美國總統川普拋出「基於國家安全需要格陵蘭」的論述，正在北歐引發連鎖反應。最明顯的變化來自冰島這個長期對歐盟保持距離的北極島國，如今正加速推動加入歐盟的進程，顯示川普可能重塑美國外交與安全政策，已讓歐洲邊緣國家感受到實質壓力。

據歐盟官員透露，冰島政府已計畫在 2027 年初舉行是否加入歐盟的全民公投。近期民調顯示，支持入歐的民意大幅上升，與以往長期維持中立或觀望的態度形成鮮明對比。

歐盟委員會表示：「從雷克雅維克到北極，歐洲正再次被視為安全的港灣。」分析指出，冰島的政策轉向並非經濟需求所迫，而是對北極安全與跨大西洋秩序的不確定性做出的反應，簡言之，冰島被嚇到了。

英國《金融時報》報導，如果美國試圖吞併格陵蘭島，歐洲可能會斷絕與美國的經濟連結。法國財政部長甚至公開警告，任何吞併島嶼的行動都是越過「紅線」，將危及跨大西洋合作。

丹麥《貝林時報》也披露，洩漏的國防部文件顯示，美國曾暗中試圖獲取格陵蘭軍事設施、港口及空軍基地的敏感資訊，卻未事先通知哥本哈根。丹麥政府對此表示高度警戒，擔心這可能與美國的緊急軍事計畫相關。

週日，丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典與英國發表聯合聲明，警告白宮試圖以關稅施壓，迫使盟國就格陵蘭交易達成協議。聲明指出：「關稅威脅破壞了跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。我們將繼續團結一致、協調一致地應對，維護主權。」

北約成員國也表示，與丹麥王國及格陵蘭人民「完全站在一起」。

歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯則警告，俄羅斯與中國可能利用北約內部分裂牟利。「如果格陵蘭的安全受到威脅，我們可以在北約內部解決，而非透過關稅或單邊手段破壞秩序。」

智庫「戰略與國際研究中心」1 月報告指出，格陵蘭擁有鐵礦石、石墨、稀有金屬、鈾、石油等資源，並且位於北極戰略航線核心地帶。雖然川普曾將安全與資源開採掛鉤，但格陵蘭自治政府強調，該地不出售、不討論由美國控制或管轄。

格陵蘭總理延斯-弗雷德里克·尼爾森在臉書上表示：「格陵蘭島不會成為美國一部分。」此態度明確傳達給華盛頓，顯示北極島國對主權問題的零容忍。

共和黨參議員湯姆·蒂利斯指出，川普政府試圖「奪取盟友領土」的做法「愚蠢至極」，可能損害美國多年來建立的北約成果，並削弱跨大西洋聯盟信任。

義大利總理梅洛尼則認為，北約本就應是處理格陵蘭及北極戰略安全問題的核心平台，既然北約已經啟動相關工作，現在實施新的制裁是「錯誤選擇」。

