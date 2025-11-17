冰島高溫破紀錄！發現「第4隻蚊子」 科學家驚呆了…無蚊區剩南極
冰島和南極曾經是地球上唯二的「無蚊區」，但由於地球暖化，冰島今年５月的高溫破紀錄的來到26.6度，過去不適合蚊子生存的冰島，上個月被發現了3隻蚊子，而本月冰島又發現了1隻蚊子，跟上個月發現3隻蚊的是同一個人。冰島有蚊子這件事讓科學家都相當驚訝，現在「無蚊淨土」全世界只剩下南極了。
世界人口評論網站（World Population Review）表示，冰島寒冷的氣候，以及缺乏昆蟲可以繁殖的「死水」，是冰島過去沒有蚊子的主要原因。但是今年冰島打破了多項高溫紀錄，全國各地氣溫天續10天超過以往的均溫，5月更是迎來冰島史上最熱的一天，埃格利斯塔迪爾機場（Egilsstaðir Airport）的氣溫達到了攝氏26.6度。研究表明，北極地區的暖化速度是地球其他地區的4倍之多。
上個月發現蚊子的人是哈爾塔松（Björn Hjaltason），他在冰島昆蟲社群（Facebook group Insects in Iceland）上分享「10月16日黃昏時，我在一條紅色葡萄酒誘捕繩上看到1隻奇怪的飛蟲。我立刻意識到可能是蚊子，迅速將牠捕獲，那是1隻雌蚊。」
他總共捕獲到3隻蚊子，並將這3隻蚊子寄給冰島自然科學研究所的昆蟲學家阿弗雷茲森（Matthías Alfreðsson）。阿弗雷茲森親自鑑定，確定是3隻環紋庫蚊，2隻雌性，1隻雄性，都是在用葡萄誘捕繩吸引飛蛾時，從葡萄誘捕繩上採集的。這些蚊子具有耐寒性，可以躲在冰島的地下室和穀倉中過冬。
哈爾塔松11月初又在同一個地方誘捕到第4隻蚊子，他發文表示，「昨晚寒流過後，又出現了1隻蚊子！」這些蚊子如何來到冰島，是否會在冰島繁殖定居，目前仍是個謎。科學家指出關鍵要看明年，如果明年能發現「蚊子群」，那麼就意味著蚊子可以「長居」在冰島了。
