冰島魯冰花過盛威脅生態 印尼.巴西花卉怒放爭存續

冰島在1940年引進魯冰花，用來改善土壤問題，但現在卻因為它生長過盛，威脅到當地原生植物生存；相較之下，印尼雨林珍稀的「哈氏大王花」則面臨氣候變遷與棲地破壞，隨時可能消失。而在地球另一端，巴西里約熱內盧的植物園中的貝葉棕，歷經數十年漫長等待，近日終於迎來生命中唯一一次的壯觀盛開。

對許多台灣人而言，魯冰花是再熟悉不過的鄰家花卉，然而這些漫山遍野盛開的紫白小花，卻在遙遠的冰島引發了嚴重的生態危機。

植物學家 瓦索維茲：「我現在看到魯冰花就怕，我覺得目前我們沒辦法解決這個問題，因為它長得到處都是。」

東冰島研究中心植物生態學家 奧斯卡斯多蒂爾：「這種植物在每年短短幾周的花期裡，確實長得十分漂亮，尤其是當人們不了解它可能對冰島造成破壞時，更顯美麗。」

魯冰花是在1940年代從阿拉斯加引進冰島，當時政府希望利用它強大的固氮和生長能力，來改善在惡劣氣候和頻繁火山活動下，造成的土地貧瘠問題，卻沒想到，因為氣候變遷，導致這種植物開始以驚人的速度擴散，甚至擠占了本地物種原本的生存空間。

東冰島研究中心植物生態學家 奧斯卡斯多蒂爾：「它們完全佔據主導地位，遮蔽並消滅了那些，還沒有進化到能在這種競爭中生存的本土植物。」

隨著魯冰花蔓延，許多曾是當地居民採集漿果和生活的重要區域，如今已被鮮豔花海覆蓋。科學家表示，這不僅影響了生態多樣性，也對本地植物造成長期威脅，因此提醒民眾務必嚴加正視，這片美麗表象背後隱含的生態衝擊。

東冰島研究中心植物生態學家 奧斯卡斯多蒂爾：「作為一個人，甚至說作為一個冰島人，我認為我有必要對這些外來植物破壞本地生態的情況負責。」

植物學家 瓦索維茲：「我想我們目前唯一能做的，就是盡量減少負面影響。」

而與冰島魯冰花「過度氾濫」造成的生態危機對比，在印尼雨林，哈塞爾蒂大王花呈現的，則是另一種因「極度稀有」而形成的珍貴自然景觀。專家團隊歷經長途跋涉，才找到這種花期極短的稀有植物，當時它正處於花苞初開的階段。

保育人士 安德里基：「大王花才剛開出一片花瓣，而且只開了一小部分，我情緒就超級激動，那個瞬間當時也被拍下，傳到網路上爆紅。」

然而，大王花同樣面臨棲地威脅。森林砍伐與氣候變遷的衝擊讓這種花卉極難生存，加上洪水與土石流沖刷，迫使科學家必須迅速收集資料並保護棲地，以免這種地球上極為珍稀的植物，未來只能存在於照片和影片中，供人追憶。

保育人士 安德里基：「目前蘇門答臘正處於緊急狀態，到處都洪水氾濫，氣候變遷帶來的影響非常明顯。問題是，未來這裡的大王花棲地能否存在？科學家們正在努力收集相關資料。」

在植物界中，難得一見的除了極短花期，還有需要漫長時間等待的生命極致。巴西里約熱內盧的植物園，就展示了這樣一種罕見景象。從南亞引進、名為貝葉棕的巨型棕櫚樹，經過數十年的漫長等待，近日終於迎來它一生中唯一一次、也是最後一次的盛大開花。

植物園現存植物收藏策展部主管 伊達爾戈：「這是一種大型棕櫚樹，高度可以長到超過20公尺，葉片直徑可達5公尺，而它的一生中只能開一次花。」

這些高大的貝葉棕，會將所有的能量傾注於這個繁殖週期，產生數以千計的果實後，便自然枯萎死亡；雖然生命短暫，但科學家早前，已著手收集種子並培育幼苗，希望能確保這項獨特的自然奇蹟，得以在未來世代中延續。

