冰庫藏女兒遺體20年！婦出庭悲泣「丈夫殺的」 婆婆威脅：敢自首我就去死

日本茨城一名老婦藏了女兒遺體20年，日前出庭落淚訴心聲。（翻攝自Google Maps）

日本茨城縣發生一起人倫悲劇，一名75歲婦人在家中的冷凍庫，冰封已逝的長女遺體，遭控遺棄屍體罪。她日前出庭落淚表示，當時她到家時發現女兒被丈夫殺死了，但丈夫威脅她不能說，婆婆甚至還以死相逼要她不准自首。

女兒為什麼死了？ 她還原20年前情況

《讀賣新聞》報導，這起人倫悲劇在今年9月曝光。茨城縣阿見町的75歲婦人本月4日在水戶地方法院土浦支部出庭時，承認了被起訴的遺棄遺體罪。

根據婦人陳述，2005年7月16日她下班回到家，發現長女已經倒臥客廳、明顯死亡。同住的丈夫告訴她，「長女是我殺的」，要求她一起把女兒的遺體藏在二樓壁櫥裡。幾天後他們買了一個冷凍庫，將女兒的遺體放進去，還放了一些紫蘇葉掩蓋氣味。

想自首卻被威脅！ 藏屍20年為何曝光？

今年9月19日，婦人的丈夫去世了。她和長子討論遺產的繼承問題時，被追問長女的下落。婦人這才終於將塵封多年的祕密公開，並在9月23日向警方自首。

婦人出庭的時候不時啜泣，頻頻向女兒道歉，「我每天都在想著對不起女兒」。她供稱，自己有好幾次都想要自首，但丈夫要求她絕對不能說，當時同住的婆婆也威脅她如果去自首，「我就上吊去死」。

她無法向任何人傾訴心聲，20年來她一次都沒有打開冷凍庫，但每天都會和丈夫供奉、祭拜女兒。

律師盼給予緩刑！檢方怎麼看？

然而檢方認為，婦人為了掩蓋殺人的事實而遺棄遺體，動機極度自私、不負責任，向法院求刑1年徒刑；婦人的辯護律師則主張，她已經深刻反省、處境值得同情，且她的再犯可能性為零，請求法官判處緩刑。她的辯護人也透露，事發當時家中疑似有金錢糾紛；法院預計本月18日作出判決。

過往相處情形曝光 婦人曾用一理由帶過女兒行蹤

綜合日本媒體報導，他們在1993年入住這間房子，當時長女17歲，家裡關係似乎因為女兒的叛逆期而不是很融洽，女兒的國中老師還透露，她曾教一些不太好的朋友，而婦人的嚴格管教反而適得其反。婦人在女兒遇害後面對親友詢問，還曾用「女兒在東京」來帶過。根據調查人員指出，女兒的遺體頸部有勒痕、頭部也有鈍器重傷的傷口。幾年前婦人的婆婆過世後，丈夫也在今年9月去世，這起事件才終於曝光。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

