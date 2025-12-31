冰棒土地公廟再傳竊案 小偷摸黑抱走整箱功德箱

南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一對同居的大齡情侶，30日上午在住家起口角，46歲男友竟然拿鹽酸潑59歲的女友，之後跑到房間內反鎖，拿刀自殘。鄰居聽到有人大喊救命，趕緊報警，警方獲報到趕到現場，將先女子送醫，再破門進入房間，男子已經倒臥在血泊之中，送醫不治。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）兩名熱心的鄰居帶著孫姓女子搭乘電梯下樓，孫姓女子疲憊的靠在電梯玻璃上，可以看到她的額頭和右手有明顯的血跡。才走出電梯，警方已經趕到，將她送上救護車，就在幾分鐘前，她遭到男友攻擊。熱心鄰居表示，「聽到有人在喊救命，找了一個人跟我一起上樓看，發現孫小姐頭髮亂成一團，說被人潑強鹼，我問她是誰，她就說是她男朋友。」而男友潑鹽酸之後，跑回房間把房門反鎖，警方進入屋內敲門，都沒有反應，只好破門而入，發現人倒臥在地板的血泊之中，已經失去生命徵象，腹部還插著一把刀。台南市警察局第一分局副分局長李沐宸表示，於30日10時許接獲報案，指稱本市東區崇德路一處民宅有一名女子受傷並呼喊救命，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。員警到場時，發現一名女子疑似遭不明液體潑灑，隨即協助送醫救治；另於現場屋內發現一名受傷男子，經送往成大急救無效。初步了解，本案疑似涉及男女間口角糾紛，確切案情及相關細節仍待進一步釐清，已依法完成相關處置程序，並報請檢察官相驗。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）情侶喋血案就發生在台南市東區一棟大樓，警方調查，房子是59歲的孫姓女子所有，孫姓女子離婚，育有一女，與46歲同樣也離婚的蔡姓男子，多年前在餐廳工作而結織，進而交往同居，鄰居說兩人經常出雙入對，感情很好，發生這種事很意外。趕來認屍的死者兒子則說，「很驚訝！跟我爸已經沒住一起很久了，沒有看他們在一起過，也沒聽他說過，我也不認識阿姨，因為我也很久沒有跟他們聊過天了。」女方頭、頸、背部和手都遭到鹽酸灼傷，目前仍在燒燙傷加護病房治療。雙方究竟為了什麼事起衝突，警方還要再釐清。原文出處：台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡 更多民視新聞報導同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光台南姊弟戀爆激烈衝突 男友「潑鹽酸、自傷」釀死傷高雄市長最新民調！柯志恩若對決「這人」輸最慘 本人出面回應了

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話