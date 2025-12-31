冰棒土地公廟又被偷！白鐵功德箱被抱走 竊賊僅得200元零錢

竊賊發現功德箱內只剩零錢，本想放回去，但還是整箱抱走。（圖／TVBS）

宜蘭壯圍順風宮因提供免費冰棒作為結緣品而聞名，被信眾稱為「冰棒土地公廟」，每月吸引約5萬人次參拜，平均消耗6萬枝冰棒，夏季甚至高達10萬枝。然而，這座人氣廟宇近期連續遭竊，31日凌晨再次有男子潛入廟內，將功德箱整個抱走，這已是該廟本月第二次被偷。廟方表示，由於先前遭竊經驗，現已改變管理方式，此次被偷的功德箱內僅剩200元零錢。

竊賊發現功德箱內只剩零錢，本想放回去，但還是整箱抱走。（圖／TVBS）

12月31日凌晨12點多，一名身穿紅色帽T的男子鬼鬼祟祟地走進順風宮，目標明確地鎖定黃色櫃子上方的功德箱。監視器畫面顯示，該男子拿起功德箱搖了一下，似乎對箱內重量不太滿意，猶豫要放回原位，但掙扎後還是決定將整個功德箱抱走。廟方總幹事劉士成表示，當天他們已經收起了七千多元，功德箱內只剩下一些零錢和銅幣，沒有鈔票。這已經是順風宮本月第二次遭竊。月初時，有小偷同樣鎖定功德箱，得手兩萬元香油錢。由於宮廟是開放式空間，安全防護有限，因此在第一次竊案發生後，廟方人員下班前都會先將功德箱的錢取出，導致這次竊賊僅得到200元零錢。劉士成進一步說明，他們計劃將後方功德箱改為透明式設計，這樣即使小偷進來，也能一眼看出裡面已經沒有錢了。

順風宮以免費提供冰棒作為結緣品聞名，冰櫃擺滿各式各樣的冰棒供信眾享用。根據廟方統計，平時每月約有5萬人次前來參拜，平均會消耗6萬枝冰棒，而在夏季消暑需求增加時，一個月甚至會發出近10萬枝冰棒。雖然竊賊將香油錢整箱抱走，善緣沒結到，恐怕警方很快就會找上門。

