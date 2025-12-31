冰棒土地公廟連續遭竊！這次功德箱整個搬走

竊賊闖入宜蘭壯圍順風宮，抱走整個功德箱。（圖／東森新聞）





宜蘭壯圍知名冰棒土地公廟，月初的時候才驚傳被竊賊偷走2萬元香油錢，沒想到今（31）日凌晨再度有小偷闖入，這次是抱走整個功德箱，所幸廟方早有防範，每天都會把大鈔拿出來安放。這次被偷的錢雖然不多，但是白鐵製作的功德箱成本很高，又是一筆損失。

頭帶紅帽的男子鬼鬼祟祟走進土地公廟，朝功德箱位置前進，下一秒，男子將功德箱整個搬走，一舉一動都被拍下。

廟方總幹事劉士成：「香爐這邊的功德箱是白鐵製作的，看不到裡面有沒有現金，（放在哪裡），就放在這個地方。」

遭偷走功德箱的是宜蘭壯圍順風宮，也是知名的冰棒土地公廟，廟方免費提供冰棒吃，吸引大批遊客到訪，卻也成了竊賊目標。竊賊今日凌晨12點多，趁四下無人，偷走整個功德箱，早上7點廟方人員發現白鐵功德箱不見，調閱監視器一切才曝了光。

廟方總幹事劉士成：「好幾次這樣進來的話，我們土地公的損失越來越多，我們一些基金都弄不起來。」

廟方早有防範，每天都會將裡頭的鈔票拿起來，因此竊賊只偷走零錢，只是12月初才有一名男子潛入，偷走功德箱裡大約2萬元現金，現在又有人行竊，

礁溪分局忠孝所所長蘇群旭：「廟公稱功德箱遭竊，損失金額約新台幣200元，警方擴大調閱路口監視器偵辦中。」

廟方人員真的好頭痛，畢竟白鐵製的功德箱成本不便宜，要好幾千塊，後續廟方人員會改用透明功德箱，晚上也會將香油錢拿起來，避免小偷又動歪腦筋。

