冰棒土地公廟遭小偷！賊偷完錢「坐下數鈔票」 囂張畫面曝

一名男子於近日在宜蘭壯圍順風宮土地公廟進行竊盜行為，戴著安全帽、口罩，趁夜間潛入廟內，撬開功德箱偷走約2萬元現金。令人詫異的是，該男子得手後竟未立即離開，而是坐在廟內當場清點贓款。這間以提供冰棒給信眾的特色廟宇，吸引不少觀光客前來參拜，卻不幸成為竊賊的目標。警方表示已掌握相關犯嫌，將盡快將其緝捕到案。

男子到土地公廟搜刮捐獻箱的錢。（圖／TVBS）

這起竊案發生在5日晚間9點半左右，當時有民眾發現一名可疑人士拿著手電筒進入廟內，立即通知廟方人員。廟方林光賢表示，接獲通報後才調閱監視器，發現廟內功德箱已被撬開，裡面的錢全部不見了。監視器畫面顯示，小偷進入廟內後四處張望，似乎在尋找下手目標，最後鎖定捐獻箱，將裡面的鈔票全部取走。

據了解，這間廟宇的捐款箱通常每周六日才會進行一次清點，而小偷剛好選在周五下手，因此得手金額相當可觀，約有2萬元。更令人驚訝的是，小偷在得手後不但沒有立即逃離現場，反而大膽地坐在廟內的板凳上，當場清點偷來的鈔票，行為十分囂張。

宜蘭壯圍土地公廟參拜還有冰棒吃，吸引許多觀光客。（圖／TVBS）

順風宮土地公廟以提供各種口味冰棒給信眾的特色聞名，吸引許多觀光客前來參拜。廟內的冰櫃中擺放各式冰棒，信眾可自行挑選想吃的口味。林光賢對此事件表示：「希望大家來這裡參拜就好，這種行為比較不好」、「大家拜平安就好」。

對於這起竊案，許多信眾紛紛表示不滿，有信眾認為這是非常不好的行為，不應該這樣做。另一位信眾則說：「連神明的東西都敢拿，他不會覺得良心不安嗎？」警方偵查隊分隊長李文凱表示，警方已掌握相關犯嫌，後續將查緝到案說明，並依竊盜罪嫌移送偵辦。

