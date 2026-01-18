冰櫃藏屍！69歲男遭拘禁虐死「對折塞入」 基隆3惡煞討債奪命下場曝

基隆2024年發生恐怖冰櫃藏屍命案。Grok生成圖



2024年發生一起驚悚的「冰櫃藏屍案」，死者為69歲的趙姓男子，他因債務遭3名惡煞拘禁虐待，活活遭打死後，還遭焚屍未果，3名惡煞將屍體對折塞入一個冰櫃中棄屍基隆。基隆地方法院審理後，依三人以上共同剝奪他人行動自由致死罪及損壞、遺棄屍體罪，判處主嫌陳張成12年徒刑，江德山11年，吳志傑11年6月，其餘涉案人員另案處理。

判決書指出，2024年11月27日，江德山在基隆火車站巧遇與陳張成有金錢糾紛的趙姓男子，將其控制後通報陳張成，並找來吳志傑協助，3人將趙男帶至陳張成住處拘禁，逼迫其處理約300萬元債務問題。

趙男聲稱名下有土地可變賣，但證件遺失，陳張成駕駛趙男車輛逼其補辦證件後，仍持續將其拘禁。趙男僅能蜷縮在客廳狹小空間，並多次遭江、吳等人毆打凌虐。11月30日晚間，吳志傑不管趙男已被打到面部瘀青、流血，仍繼續拿熱融膠條持續毆打趙的胸口、脖子、背部，但現場無人阻止，也沒人將趙男送醫急救，趙男於同日深夜11時許氣絕身亡。

陳張成等人為規避刑責，竟將趙男屍體衣服脫光、彎折綑綁後裝入垃圾袋，先後轉移至台中、平溪山區、露營區及倉庫冰櫃存放，期間屢次試圖棄屍、焚屍滅跡均告失敗。直到2024年12月29日，警方於基隆信義區查獲涉案貨車，在車內冰櫃發現趙男屍體，全案才曝光。

法院認定，陳張成、江德山、吳志傑在拘禁期間提供惡劣生活條件，並放任持續施暴，與趙男死亡結果具有相當因果關係，依法判刑，全案仍可上訴。

