冰水泳與康普茶：冬季養生潮流真的有效嗎？

每到冬季，人們尋找「保持健康秘訣」的熱度總會上升。

超市貨架上擺滿了「增強免疫力」的飲品，冷水游泳小組不斷壯大，社交媒體上也充斥著各種抵禦季節性病毒的妙招。

然而，面對如此之多聲稱能預防感冒和流感的療法，究竟有多少真正有效？我們真的能夠增強自體免疫力嗎？

冷水游泳：提振精神，但不提升免疫力

冷水泳越來越受歡迎，一些愛好者堅信它能預防冬季疾病。

免疫學教授埃莉諾·萊利（Eleanor Riley）向BBC表示，游完冷水泳後出現的「亢奮感」確實存在，但來源是腎上腺素和安多芬。

她解釋：「如果你在冷水泳之前和之後抽血，就會發現白血球確實會上升。但那是因為身體以為有感染要來了，所以把細胞調動到血液中。」

「幾個小時後指數便恢復正常，因此身體並沒有真的『製造更多白血球』。」

萊利教授補充，冷水泳的部分好處來自它建立的社交連結。

感覺「更明亮、更清醒、更與人連結」本身就會帶來實質的生理效果。

疫苗免疫學教授約翰·特雷戈寧（John Tregoning）指出，這些好處大多是間接的，而冬天讓人感覺更健康的原因往往與壓力有關。

「這能減壓，因為你在戶外，跟愉快的人在愉快的地方。但跳舞、唱歌或跑步，都會有同樣效果。」

置身大自然能降低血壓和壓力荷爾蒙，而這些荷爾蒙本身會削弱免疫反應。

全科醫生瑪格麗特·麥卡尼（Margaret McCartney）表示，適度運動確實能減少病毒感染，但任何形式的運動都可以達到，不限於冷水游泳。

康普茶：概念有趣，但證據有限

很多人選擇飲用康普茶等發酵飲品，希望藉此改善腸道微生物群，進而提升免疫功能。

但麥卡尼醫生對於做法的有效性保持謹慎。

「有很多理論指出微生物群的多樣性有益健康，但現實世界的證據仍不足以讓我向病人推薦康普茶。」

特雷戈寧教授補充，雖然受感染期間微生物群確實會變化，但通常在感染過後會回到原本的狀態。

麥卡尼醫生說，這類飲品提出了一些「關於微生物群角色的有趣想法」，但尚未有清晰證據顯示它如何有助提升免疫力。

保健品：只是讓尿液變昂貴

維他命C長期被視為冬季必備，但麥卡尼醫生指出，證據並不足以支持它能有效對抗傷風。

她說，多種維他命的情況亦相同，作用有限，只是讓你「尿得更昂貴」。

不過，維他命D略有不同，因為「有理論證據顯示它能稍微降低呼吸道感染」。

但她強調，不是所有人都會因此受益，只有「維他命D偏低且已有呼吸道疾病的人」較可能見效。

英國仍有不少人缺乏維他命D，而特雷戈寧教授建議，多曬冬日陽光、走到戶外都有幫助。

疫苗：唯一有效提升免疫力的方法

麥卡尼醫生表示，薑黃汁、薑汁或各式鼻噴劑，對於「提升免疫力」完全沒有作用。

特雷戈寧教授說，鼻塞時鼻噴劑確實有用，但只需要最簡單的生理鹽水噴劑，也就是鹽加水。

「這能稀釋鼻塞、促進黏液更新並減少發炎。」

三位專家一致認為，唯一能真正強化免疫系統的，是疫苗。

萊利教授建議接種流感疫苗，效果會在接種後約七至十天出現。

雖然免疫系統不可能如各種冬季養生潮流所描述般被戲劇性「提升」，但專家建議從避免吸煙、保持健康體重、維持規律睡眠，以及做任何能減壓的活動着手支持免疫功能。

麥卡尼醫生補充，保持室內通風、頻密並徹底洗手，也能降低感染傷風的機會。