冰水淨身祈福！日本東京迎新年「泡冰水儀式」登場

在刺骨寒風中，一大群人赤裸上半身跳進冰水裡，但這其實是日本新年的一項特殊傳統。位於東京的鐵砲洲稻荷神社，11日舉辦第71屆「泡冰水儀式」，吸引近百位信徒報名參加，透過冰水沐浴象徵淨化心靈、驅除厄運，為新的一年祈求健康與幸福。

11號，日本神道信徒，齊聚東京的鐵砲洲稻荷神社，冒著嚴寒，參加每年開年必定舉行的泡冰水祈福儀式。寒風刺骨的冬日裡，一群男子赤裸上身踏入神社中注滿冰水的池子。

儀式參與者：「真的超級冷，不過去年第一次參加之後，身心都變得非常清爽，所以今年我也早就決定，一定要再參加一次。」

現場雖然以男性為主，但也有17名女性共襄盛舉，總計99人。身穿白色腰布或長袍，在只有5度的低溫下，跪入冰水池中。

男生僅著白腰布，女生則穿白長袍，眾人雙手緊握，口中念念有詞，吟誦祈禱文，為新的一年祈求平安與淨化。這項儀式起源於日本江戶時代，至今已邁入第71屆，也成為新年最具代表性的祈福儀式，每年吸引大量國內外遊客前來見證。

