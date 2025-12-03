冰淇淋新品！COLD STONE、Häagen-Dazs冬季限定登場，焦糖、巧克力、抹茶全出動！

（圖／酷聖石、哈根達斯提供）

雖然天氣越來越冷，還是忍不住想吃冰淇淋！COLD STONE用暖甜系新品把你拉進焦糖與肉桂的懷抱，Häagen-Dazs則端出抹茶與可可的精品級巧酥搭配，外加聖誕限定甜點與打卡活動，把年底的儀式感直接拉滿。

首先介紹酷聖石以吉那圈甜點為靈感，推出濃郁的吉那圈風味冰淇淋，先拌入厚實的焦糖醬與比利時焦糖脆餅，堆疊出「香、甜、脆」三線並行的口感，再鋪上帶著肉桂香的吉拿棒風味餅乾，一口咬下去，像是把剛出爐的甜點直接封存在冰淇淋裡。

廣告 廣告

怕你甜度焦慮，酷聖石也貼心把經典「極濃巧克力」系列在冬天做了豪華升級。三款不同路線的巧克力狂想，滿足各種偏好。「開心極濃巧」是焦糖醬×比利時焦糖脆餅的焦香派，最後再灑上開心果碎，甜中帶堅果油香；「QQ極濃巧」把草莓、OREO一起拌進去，再撒上小麻糬、極濃巧克力粉，酸、甜、Q 三重奏讓口感超有畫面；「紅絲絨極濃巧」則是巧克力醬、酥脆餅乾與紅絲絨蛋糕的華麗交會，像把派對切成一球呈現。飲品部分，「極濃巧酷樂思」，濃到發亮的巧克力冰淇淋碰上OREO，讓你幸福感爆棚。

（圖／酷聖石提供）

另外，哈根達斯今年冬季主打「巧酥系列」，抹茶巧酥走的是正統日系路線：嚴選日本茶葉磨成茶粉，做出苦甜分明、茶香立體的抹茶冰淇淋，再加入可可餅乾塊，將茶的清雅與可可的濃郁完美融合。可可巧酥則是在鮮奶油與牛奶的絲滑基底，加入香脆餅乾塊，巧克力控絕對不能錯過。偏好單支就能滿足？抹茶巧酥雪糕也同步登場，入口瞬間令人難以抗拒。

（圖／哈根達斯提供）

迎接聖誕節，哈根達斯把聖誕樹變成可以吃的甜點。「點點星願」以戚風蛋糕做成「土壤」，濃醇冰淇淋的「樹幹」，上頭再以達克瓦茲與巧克力脆球妝點，切下去還能遇見酸甜漬櫻桃的彩蛋。抹茶鮮奶油綠色款搭配夏威夷果仁冰淇淋；草莓鮮奶油粉色款則是搭配草莓冰淇淋。另一個老朋友「烤冰淇淋堡」也熱銷回歸，外層剛出爐的法式布里歐麵包、內層自選口味冰淇淋、淋醬和佐料，熱與冷在口中交會，簡單卻迷人。

今年哈根達斯還把聖誕樹快閃到新北歡樂耶誕城。暗紅品牌色與霓虹交錯的巨型聖誕樹，本身就是拍照保證；指定週末還有限定扭蛋互動，加入官方社群就能轉出小確幸，包含甜點優惠或迷你杯兌換機會，現場熱鬧得很有節日感。

（圖／哈根達斯提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冬天手搖飲大戰開打！黑糖粉粿、焙茶香、濃抹茶一次喝個夠

新年一次搞定！法絨甜點禮盒、台北喜來登年菜，中日泰西式通通有

台北101煙火第一排！馬辣三品牌煙火席準備開搶，和牛、哈根達斯吃到飽