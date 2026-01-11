冰淇淋裡拉出長塑膠片 顧客火鍋吃到飽變嚇一跳

民眾吃飽後在吃冰淇淋時，卻從冰淇淋裡拉出長長的一條塑膠片。（圖／Threads@heibeila授權提供）





民眾到嘉義一家吃到飽火鍋店，吃飽後在吃冰淇淋時，卻從冰淇淋裡拉出長長的一條塑膠片，不只噁心也有食安疑慮，業者回應是員工撕開冰淋淇時的膠膜掉進去的，但顧客懷疑，那應該掉在整桶冰的上層，不是在下層和冰淇淋攪和在一起，而衛生局也展開稽查調查原因。

民眾準備吃冰淇淋，一挖下去卻拉出長長的一條塑膠片，而這塑膠片越拉越高、越拉越長，外層沾滿了冰淇淋，不止看來噁心也讓民眾好心驚，立即向店家反映。

顧客吳小姐：「當初是捲曲的狀態，是跟冰淇淋融在一起，所以你當下在挖，可能是一坨起來沒有去留意到，他們說這是我們工作人員，在拆冰淇淋外筒的膠膜的時候，不小心掉進去冰淇淋裡面的，可是問題掉進去，一掉進去當然是在冰淇淋最上層，可是那一天已經挖了，大半桶的冰淇淋，從裡面跟整個冰淇淋，都攪和在一起。」

用餐的民眾是和朋友在嘉義的連鎖火鍋店吃火鍋，要吃甜點時挖回來的冰，夾了長長的塑膠片。

民眾：「會覺得很不舒服心裡很不舒服，但是我會希望說下個客人，不要再吃到，我會直接告訴廠商。」

民眾：「不敢吃了對會害怕就對了，會害怕是不是擔心有塑化劑，或什麼東西嗎當然啦，就覺得衛生不好。」

而店家接到顧客反應，一開始說下次來要送肉盤，但是顧客不敢去了，後來1600元的餐費才免單，至於業者則回應，初步研判可能在服務人員整冰時，掉進冰品裡。

千葉餐飲集團行銷部部長張妤凌：「初步的判斷可能是服務人員，在整冰的時候掉入冰品裡的，因詳細的情形還在確認中，所以我們把異物交給廠商，帶回去總公司化驗，針對這個案件發生，我們感到非常的抱歉。」

而衛生局則指業者提供的冰品有異物，會進行衛生稽查調查原因，同時要求業者改善，如果沒有改善則會開罰。

