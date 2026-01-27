冰淇淋車運遺體、活人插管被射殺！殘暴鎮壓 伊朗瞄準示威者生殖器刺射

編譯張渝萍／綜合報導

冰淇淋車被拿來運遺體、遺體未裝袋隨意堆疊、失蹤的遺體不計其數，甚至還有不少受難者還插管、穿著病服，顯示他們是在治療期間被殺害。

在伊朗網路解封後，政府殘殺真相大量湧出。私下為示威者做初步治療的醫師接受《衛報》採訪稱，在政府大開殺戒後，接收到的病患要不是致命槍傷，要不就是針對胸口、眼睛與生殖器的槍刀傷。醫療人員指出，死亡人數絕對超過政府稱的3000人，在綜合各地醫療人員與墓園等數據，初估死亡人數突破3萬人。

一名在德黑蘭的醫師說：「我已經瀕臨心理崩潰。他們是在大規模屠殺人民。沒有人能想像……我看到的只有血，血，還是血。」

政府有系統性地草率掩埋遺體，掩蓋真實死亡人數。（圖／翻攝自X平台 @MindsetHaven）

示威者不敢去醫院求診怕遭報復

伊朗政府血腥鎮壓示威者的真相，恐怕比想像中的殘暴。《衛報》26日報導，在政府開始鎮壓清算示威者時，不少年輕人擔心被身分登記事後被報復，而不敢到大醫院就診。

於是化名為阿瑪迪（Ahmadi）的醫生為協助這些受傷的示威者，與妻子悄悄在醫院體系外的一處地點，開啟治療服務。這個地點在網路上悄悄傳開，越來越多示威者前來求助，也讓阿瑪迪親眼目睹政府殘暴屠殺的真相。

槍刀傷勢集中在胸、眼、生殖器

阿瑪迪表示，一開始傷患只是一些表面的擦傷、撕裂傷，只需縫合並搭配抗生素即可，然而，在1月8日夜晚後，前來求診的民眾傷勢越來越誇張，開始出現近距離槍傷與嚴重刀刺傷，受傷的部位都相當致命，包括胸口、眼睛與生殖器，許多人因傷勢太重不治。

而光是在阿瑪迪所在的小鎮，就有超過40人死亡，但當時因網路封鎖，他難以了解全貌。因此為了拼湊真相，阿瑪迪組織一個由超過80名醫療專業人士組成的網絡，涵蓋31個省中的12個省，彼此分享數據，還原政府的暴力規模。

死亡人數很可能破3萬

阿瑪迪將觀察結果與全國各地停屍間與墓園的說法一同提供給《衛報》，儘管他們不願給出確切數字，但他們可以肯定地說：「所有公開引用的死亡數據，都嚴重低估真實情況。」

根據他們親眼所見的死亡人數與醫院平時基準的比較，他們估計死亡人數可能超過3萬人，遠遠高於官方所稱的3000。

總部設於美國、在過往鎮壓事件中數據一向可靠的人權組織HRANA（人權活動者新聞社）表示，已確認有超過6000人死亡，另有超過17000起死亡案例仍在調查中，潛在總數約為22000人。其他來自伊朗境外醫師的估計，則高達33000人，甚至更多。

醫生身心受創：血血血全是血……

伊朗政府之所以給出這麼低的數字，很可能他們對於自己「掩蓋屍體」的做法相當有信心。

來自伊朗全國各地停屍間、墓園與醫院的證詞顯示，伊朗當局有系統地掩蓋實際死亡規模，像是屍體被裝在冰淇淋冷藏車或肉品卡車中運送，有大量死者被草率掩埋，以及數百具屍體似乎從伊朗法醫體系中「消失」。

冰淇淋車被拿來運遺體、遺體未裝袋隨意堆疊、失蹤的遺體不計其數。（圖／翻攝自X平台 @Bushra1Shaikh）

《衛報》指出，阿瑪迪受訪時，他的表達相當冷靜而專業，但在描述醫師們記錄下的暴行時，忍不住落淚，「從醫學角度來看，我們觀察到的傷勢顯示政府無極限的殘暴，無論是規模還是手段。」

另一名常駐德黑蘭的醫師則向《衛報》表示：「我已經瀕臨心理崩潰。他們是在大規模屠殺人民。沒有人能想像……我看到的只有血，血，還是血。」

The tyrants of the Islamic Republic have shut down nationwide communications - now over 300 hours - to slaughter people in silence. The latest horrific reports from Iran indicate a death toll exceeding 16,500, with other sources suggesting figures even higher than 20,000. Beyond… pic.twitter.com/W6CP4rBAs1 — Dr. Leonhard Khazraei (@Dr_Khazraei) January 20, 2026

政府「行刑式」槍殺病床上的示威者

受訪的醫師與停屍間人員強調，患者與遺體的傷勢類型顯示，政府是蓄意且系統性地殺害與殘害抗議者，而不是混亂中的零星射擊。

在某些情況下，政府的殺戮甚至帶有處決的特徵。伊朗兩個不同城鎮的法醫人員描述，他們收到的遺體有近距離頭部槍傷，且從醫院太平間轉送時，身上仍接著導管、鼻胃管或氣管插管。

阿瑪迪說：「這極不尋常，依照常規，死亡後會移除醫療器材。但這些器材仍在，顯示這些人是在仍接受醫療照護時被殺害的。」

這些說法也與伊朗事實查核組織Factnameh驗證的照片相符。照片中，死者穿著病號服、躺在屍袋中，仍接著導管，額頭疑似有槍傷。

《衛報》尚未獨立驗證這些照片，一名旅居英國的伊朗醫師分析後表示：「從醫學角度看，這些仍接著醫療管線的遺體，很可能是在治療期間被直接射殺於頭部。」

冰淇淋車裝遺體、數百屍體擺街頭

因為一夕間出現太多遺體，這些快速累積的遺體壓垮醫院與法醫單位，滿載屍體的卡車被拒收、墓園則一片混亂，政府則要求盡快集體掩埋以掩蓋死亡人數。

報導指，一處停屍間工作人員稱，他們當時遇到多輛滿載遺體的卡車運來，但因冷藏與儲存量能不夠因此拒收，但之後他們追查這些被拒收的遺體去向時，發現該地區所有的法醫設施都沒有收到這批被拒收的遺體。醫師們懷疑他們被隨便集體掩埋。

不僅阿瑪迪的組織紀錄的數百具遺體被隨意放置街上的情況，其他地區的目擊者也向《衛報》表示他們所在的地區，也都出現類似景象。

在一份書面證詞中，化名為雷札的目擊者表示，他在1月10日與11日目睹「數百具據稱無人認領、身分不明的屍體」被送入墓園。他說，許多遺體是用通常載運水果與蔬菜的小型皮卡車運送，且並非全都裝在屍袋中。

罹難者層層疊疊皮肉相黏

更駭人的是，這些遺體因為疊放太久黏在一起，必須用力才能分開。雷札說：「血跡有的還是新鮮的，有的已經乾涸，他們卻把屍體一層層堆疊起來。」

即便醫療人員努力分享證詞與數據，許多人仍擔心，真實的死亡人數可能永遠無法得知，因為當局是系統性地掩蓋死傷規模。

伊朗全國性抗議越演越烈，民眾不畏政府血腥鎮壓，每夜都有大量人群湧上街頭。（圖／翻攝自X平台 @Inevitablewest）

醫師們的觀察總結指出：「這些機制包括阻止民眾前往醫院、將屍體移出標準法醫流程、把大量遺體轉移到未記錄的地點，以及限制醫療人員登記死亡原因的能力。」

阿瑪迪說，這一切「共同構成了一個不只是為了鎮壓抗議，而是為了鎮壓記憶的系統」。

