冰球樂團夜衝撞鬼！路中央驚見「神秘拾荒老人」濃霧中狂被喊名字

「icyball冰球樂團」由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，日前推出第3張專輯《我很抱歉》，音樂風格充滿濃濃80年代復古特色。最新深情主打〈不在乎〉用極簡的詞曲，把偷偷愛的雙方，唱出一頭房間裡的大象，MV邀來各務孝太、邵奕玫（米米）擔任男女主角，在生活百貨賣場上演一段深夜的偷情約會戲碼。

「icyball冰球樂團」左起蒙、王、士捷、Nelson。（圖／何樂音樂提供）

團員們呼應MV主題，分享此生去過最獵奇的約會經驗與地點。士捷是飛到日本觀看King Gnu演唱會：「很幸運抽到票，那機率低到堪比大海撈針。能夠和特別的人，在特別的城市聽在自己心中有獨特位置的樂團，是幸福的。」

Nelson去紐西蘭時挑戰高空跳傘，卻耍帥失敗：「想說來都來了，直接挑最高的高度1萬5千英尺一躍而下。當下有種在拍《不可能的任務》的感覺，原本以為可以很帥在空中拍照，殊不知被風吹到嘴歪、臉變形超醜的。」

蒙則顯得荒謬，約會時去玩多人沉浸式VR體驗《巴黎舞會》，當中有一段得戴著VR頭盔，不僅過程中找不到彼此，還有一段是要跟別人跳舞，他苦笑：「但牽到的手根本不知道是誰的！」

icyball冰球樂團〈不在乎〉MV邀請各務孝太、邵奕玫演出。（圖／何樂音樂提供）

王則令人毛骨悚然，大學時騎車載曖昧對象跑山，深夜從台中夜衝南投日月潭，無奈天氣不好，整個被濃霧籠罩，氣氛很詭異，停車不到3分鐘就決定返程。接著發生科學難以解釋的現象，「去時清朗的山路回程一路霧鎖，路上斷斷續續聽見呼喚我名字的陌生聲音，在濃霧中還差點撞上走在雙黃線上的拾荒老人」，兩人一路沒有交談，以最快的速度回到市區。

靜下來後兩人復盤，對方也有聽見聲音，但呼喚的是她的名字，也表示沒有看見老人，不理解為何要突然要煞車。這次經驗也讓他懂得與大自然無形力量相處：「事後，大學4年依舊繼續夜衝跑山，但經過土地公廟會在心裡禮貌性地打個招呼。」

