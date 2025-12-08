冰球樂團忙到愧對家人 團員狂吵架「不排除解散」

冰球樂團推出新專輯《我很抱歉》。（圖／何樂音樂提供）

冰球樂團由主唱王、貝斯手Nelson、鍵盤手蒙、鼓手士捷組成，推出新專輯《我很抱歉》，今（8日）舉辦聽歌會，四位團員都是工作狂，因此在籌備專輯時都沒時間陪伴家人，讓他們覺得很愧疚，已經結婚的Nelson還因為這件事跟老婆吵架，苦笑說：「老婆知道我的工作性質，但還是希望我能把手機關起來好好吃飯，最近我有一直煮飯給她吃當補償。」

團員們從高中就認識，對彼此都非常熟悉，吵起架來更是狠，士捷笑說根本是三天一小吵、五天一大吵，蒙也說曾經吵到單曲差點發不出來，王更表示沒有排除解散的可能。雖然吵吵鬧鬧，但也一起走過十幾個年頭，王笑說：「哪對夫妻不吵架？不吵架反而沒火花。」Nelson更透露老婆曾經抱怨他打電話給王的時間太長，看得出來團員們的感情其實相當好。

冰球樂團成員因為太熟悉很常吵架。（圖／何樂音樂提供）

冰球樂團累積了不少粉絲，團員們自己也是追星族，王最愛韓國女團aespa的Winter，近日Winter與BTS的柾國爆出緋聞，雖然雙方還沒正面回應，但王說：「如果這件事情是真的，我可以接受，當然是祝福，我照顧不到Winter，麻煩他（柾國）照顧。」被團員吐槽「你竟然麻煩柾國」。

Nelson則喜歡同為aespa的Karina，問及老婆知不知道這件事？他笑說老婆現在喜歡SUPER JUNIOR的東海，之前則是喜歡玄彬，「我已經看開了，她的手機桌布根本不是我。」冰球樂團先前曾與宋芸樺、温嵐合作MV，好奇之後還想與哪位女神合作？王表示：「玩團像一起搭一台交通工具，希望收集大家的童年跟願望，可以期待之後的合作對象。」

