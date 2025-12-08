冰球樂團成軍13年天天吵架 撂狠話「不排除解散」

【緯來新聞網】「冰球樂團」由主唱王、貝斯手Nelson、鍵盤手蒙、鼓手士捷成立13年，推出新專輯《我很抱歉》，今（8日）舉辦聽歌會，受訪時四位都是工作狂，在籌備專輯時都沒時間陪伴家人，讓他們感到愧疚，已經結婚的Nelson還為此和老婆吵架，苦笑：「老婆知道我的工作性質，但還是希望我能把手機關起來好好吃飯，最近我有一直煮飯給她吃當補償。」

士捷（右起）、王、Nelson、蒙（前）吵吵鬧鬧。（圖／何樂音樂提供）

團員們從高中就認識，對彼此都非常熟悉，吵起架來更是狠，士捷笑說根本是三天一小吵、五天一大吵，蒙也說曾經吵到單曲差點發不出來，王更表示，「沒排除解散的可能」。雖然吵吵鬧鬧，但也一起走過十幾個年頭，王笑說：「哪對夫妻不吵架？不吵架反而沒火花。」Nelson透露老婆也抱怨過他打電話給王的時間太長，可見他們的好感情。

冰球樂團舉辦聽歌會。（圖／何樂音樂提供）

冰球樂團自爆本身是追星族，王最愛韓國女團「aespa」Winter，像近日Winter與「BTS」田柾國傳出緋聞，以粉絲視角來看，王說：「如果這件事情是真的，我可以接受，當然是祝福，我照顧不到Winter，麻煩他（柾國）照顧。」被團員吐槽：「你竟然麻煩柾國？」



Nelson同樣喜aespa，但愛的是Karina，笑說老婆喜歡的「SUPER JUNIOR」東海，之前則是喜歡玄彬，「我已經看開了，她的手機桌布根本不是我」。冰球樂團先前曾與宋芸樺、温嵐合作MV，好奇之後還想與哪位女神合作？王表示：「玩團像一起搭一台交通工具，希望收集大家的童年跟願望，可以期待之後的合作對象。」

