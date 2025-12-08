冰球樂團成軍13年天天吵架 撂狠話「不排除解散」
【緯來新聞網】「冰球樂團」由主唱王、貝斯手Nelson、鍵盤手蒙、鼓手士捷成立13年，推出新專輯《我很抱歉》，今（8日）舉辦聽歌會，受訪時四位都是工作狂，在籌備專輯時都沒時間陪伴家人，讓他們感到愧疚，已經結婚的Nelson還為此和老婆吵架，苦笑：「老婆知道我的工作性質，但還是希望我能把手機關起來好好吃飯，最近我有一直煮飯給她吃當補償。」
士捷（右起）、王、Nelson、蒙（前）吵吵鬧鬧。（圖／何樂音樂提供）
團員們從高中就認識，對彼此都非常熟悉，吵起架來更是狠，士捷笑說根本是三天一小吵、五天一大吵，蒙也說曾經吵到單曲差點發不出來，王更表示，「沒排除解散的可能」。雖然吵吵鬧鬧，但也一起走過十幾個年頭，王笑說：「哪對夫妻不吵架？不吵架反而沒火花。」Nelson透露老婆也抱怨過他打電話給王的時間太長，可見他們的好感情。
冰球樂團舉辦聽歌會。（圖／何樂音樂提供）
冰球樂團自爆本身是追星族，王最愛韓國女團「aespa」Winter，像近日Winter與「BTS」田柾國傳出緋聞，以粉絲視角來看，王說：「如果這件事情是真的，我可以接受，當然是祝福，我照顧不到Winter，麻煩他（柾國）照顧。」被團員吐槽：「你竟然麻煩柾國？」
Nelson同樣喜aespa，但愛的是Karina，笑說老婆喜歡的「SUPER JUNIOR」東海，之前則是喜歡玄彬，「我已經看開了，她的手機桌布根本不是我」。冰球樂團先前曾與宋芸樺、温嵐合作MV，好奇之後還想與哪位女神合作？王表示：「玩團像一起搭一台交通工具，希望收集大家的童年跟願望，可以期待之後的合作對象。」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 180
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 101
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 78
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 8 小時前 ・ 4
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 24
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 10
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 5 小時前 ・ 9
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 11 小時前 ・ 發起對話
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 5
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 31
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 16
帶惠利打卡「寶劍樹」！ 朴寶劍終於騎到Youbike喊「這1句」
2025 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA），日前在高雄落幕，讓許多韓星都首度來到高雄，體驗粉絲熱情外，更要體驗台灣道地的體驗。南韓男星朴寶劍今天在IG發布多張當天合照，都是曾經合作的女主角，另外，他也曬出和女星惠利私服秘遊高雄照片，甚至朴寶劍更首度體驗Youbike，高喊「無比愉快」。太報 ・ 3 小時前 ・ 1
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16