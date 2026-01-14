冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流

icyball冰球樂團成軍13年，由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，近期推出新創作專輯《我很抱歉》，14日宣布將於5月2日於北流舉辦「我很抱歉」演唱會。對他們來說，站上北流開唱極具指標意義，4人從當年僅有50人的場地，花了13年終於唱進這座5000人的北流。

成員蒙興奮喊話無論是50人還是50000人，「我都會以500％的能量炸翻全場。」王開心說：「演出是最直接的能量交換，很期待能夠感受5000人場的能量，很期待5000人的大合唱。」Nelson心情相當雀躍，士捷則把自己保持初心，「在5000人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

他們這回特地在北流一樓打造了VIP區，Nelson推薦：「一樓VIP區的小可愛，會收到專為這次演出準備的限定神祕小禮物，只在現場出現、之後不會再有，是長長軟軟有特別色的東西。」