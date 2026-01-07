冰球樂團推新歌MV 懸疑復仇致敬楊德昌經典電影

icyball冰球樂團睽違4年推出第三張全新專輯《我很抱歉》，6日趁勢推出全新主打〈你要是真的愛我才不會這樣〉，由陳君豪製作、延續〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉的「長歌名」特色，以動人旋律包裝最扎心的故事。

MV劇情講述對於承諾關係、婚姻的恐懼，由團員士捷與曾入圍金鐘獎新進演員的聿安聯合演出，兩人在化成審訊的噩夢空間裡精彩飆戲，影像畫面帶有韓國復仇懸疑電影質感，更致敬楊德昌導演電影《恐怖份子》的經典畫面，士捷分享，MV開頭他被虐到生活無法自理、幾近崩潰的那一幕，是最為困難的，也是整支MV拍攝的轉捩點。

(圖｜何樂音樂提供)

為了進入狀態，士捷透露導演奧斯丁親自與他對戲，拍攝期間有好一陣子不太理旁人，就怕好不容易找到的狀態消失不見，士捷也稱讚女主角聿安，總能在每一顆鏡頭初始，就找到屬於那一顆戲的最佳狀態。

呼應MV劇情，團員們分享各自的愛情觀。已婚的Nelson認為，愛情與婚姻是一種選擇與託付，婚姻是家的外殼，愛情則是內在。士捷表示，即便感情未必有結果，也不停止追尋愛情，珍惜過程中彼此接住的時刻；蒙將愛情視為自然發生的日常狀態；主唱王則認為，生命重在選擇與體驗，嚮往精彩過程，並不侷限關係形式。

(圖｜何樂音樂提供)