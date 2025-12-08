冰球樂團推新輯 創作期常吵架再「裝沒事」和好

（中央社記者王心妤台北8日電）冰球樂團今天舉辦新專輯「我很抱歉」搶聽會，暢聊創作心路歷程。他們不諱言創作過程是「3天一小吵、5天一大吵」，連歌都差點寫不出來，不過團員之間會用「裝沒事」方式解決。

冰球樂團（icyball）由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，受訪時不諱言創作期間會有爭執，但因彼此從高中就認識，已經像是家人，雖然會踩著對方痛點吵架，但也不知不覺就會和好。

王還打趣表示，「但也沒有排除解散，如果在某個時間點華麗轉身也可以。」

廣告 廣告

王說，新歌「有點喜歡」其實也是對韓國女團aespa成員Winter的心情；而Winter近日跟防彈少年團成員柾國傳緋聞，王笑說：「我有點難過，所以感冒一直沒有好。」

但王又解釋，以粉絲立場能夠接受，「當偶像很累，她如果幸福是最好的，畢竟我照顧不到，麻煩另一個人照顧，合理啦！」一旁的Nelson則吐槽：「那你就不要半夜打給我。」

新專輯將於11日數位發行，冰球樂團看得很開，士捷表示，「我很確定這張專輯是沒有出現過的音樂，如果你很喜歡很好，但不喜歡就當作拆禮物，把它丟掉。」

Nelson則說：「不喜歡冰球樂團沒關係，但我們找來了4位超厲害的製作人，所以你們一定要聽。」（編輯：吳素柔）1141208