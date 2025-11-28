冰球樂團揪小薰飾老闆娘 小鮮肉高舉大拇指尬舞

冰球樂團推出新歌MV邀來小薰（中）合作演出。（何樂音樂提供）

icyball冰球樂團28日推出最新單曲〈Dumplings〉，對樂迷喊話：「很長一段時間沒有發作品，更別說專輯，決定來給大家一首激烈的歌。」主唱王表示：「〈Dumplings〉概念源於「好吃不過餃子」的俗語。」寫歌時，他在 YouTube 上找大廚包餃子的教學影片當靈感，認真分析料理口訣與飽滿好餃子的審美標準，最後化成一段在熱鍋裡不斷升騰、相黏相愛便會破皮的幻想餃子情。

為新歌特別編排逗趣的「餃指舞」，能文能舞的冰球四人也奮力參演，在 MV 裡穿上粉紅色襯衫化身「愛神歌隊」助攻，與少年及老闆娘在奇想世界裡手舞足蹈；未來是否要轉戰唱跳樂團？他們紛紛舉手打叉：「當然是不可能，今天如果作品需要舞蹈，在我們能力所及範圍，可以來一下！我們核心還是在音樂上。」

他們特別邀來小薰來飾演老闆娘，並與這位小鮮肉高舉大拇指尬舞、手拉著手在沸點上舞蹈！團員們笑稱餃指舞是「入門容易、但天花板非常高」，呼籲大家踴躍跳起來：「讓我們看看你手指有多厲害。」

對於這次合作，小薰表示：「想說我已經跟拍MV八桿子打不著。很開心願意給演員再有機會拍MV，好像看到以前成團時候出道的我，很害羞但滿好玩的。」這陣子一直積極練舞，但又心想「不是來演戲嗎？怎麼還要跳舞。」團員們則非常開心這次能「圓夢」同台，給予滿滿讚美，「在我們情竇初開的時期，一定有一種理想型叫小薰。」

