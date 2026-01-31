冰球樂團攻北流二度秒殺 團員下戰帖：別想全身而退

冰球樂團加場門票再度秒殺。（圖／何樂音樂提供）

冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，靠著獨特的新復古浪漫風潮作品席捲華語樂壇，成軍13年之際宣告重大里程碑，將站上北流舉辦《我很抱歉》演唱會，上週首場門票開賣立刻秒殺，加碼宣布5月3日再開第二場，門票今日早上11點開賣後再度傳出完售捷報。

聽聞兩場門票賣光光的好成績，Nelson發表完售宣言：「真的非常謝謝大家，連加場都完售。那天北流不用解釋、不用道歉，只需要準時來，其他的我們會想辦法。」王則下戰帖：「看來你們是沒打算讓我們休息了？行，那就誰也別想全身而退！」

蒙形容：「第二次還是這麼快，小可愛們真狠，期待見到大家當天也是這樣的狠勁。」士捷則霸氣回應：「兩場北流、兩種歌單；快樂加場、幸福加倍！你們已經幫冰球搭好舞台，剩下的，就是我們的事了。」如尚未購得票券的朋友，遠大售票系統將不定時清票。

