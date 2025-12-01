冰球樂團新單曲Dumplings配餃指舞 2026 CHOSEN FESTIVAL豪華卡司集結

cnews124251201a07

icyball冰球樂團年底醞釀音樂能量，最新單曲「Dumplings」在各大數位音樂平台上線。以樂團廣為大眾熟悉的復古旋律風格，加上充滿愛意的詞句，創作出一首色香味俱全的「水餃舞曲」。 今年「CHOSEN CHO3小 S2」六場系列演出以滿滿能量劃下句點，新世代的聲音仍持續發酵。主辦單位氪米厘娛樂宣布，明年將把這股熱力推向更大規模，全新升級的「2026 CHOSEN FESTIVAL」2026年1月31日至2月1日在台北流行音樂中心戶外表演空間與SUB LIVE開唱。

主唱王表示，歌曲〈Dumplings〉概念源於「好吃不過餃子」的俗語。寫歌時，他在影音平台上找包餃子的教學影片當靈感，認真分析料理口訣與飽滿餃子的審美標準，最後化成一段在熱鍋裡不斷升騰、相黏相愛便會破皮的幻想「餃子情」。由從團長兼貝斯手Nelson作的 beat 開始發展編曲，主唱王挑戰不同以往的快歌寫作模式，從高音拼搏變成刺激的「碎碎唸」風，以此描述一段水餃與水餃間的奇幻禁忌之戀。

為新歌特別編排逗趣的「餃指舞」，能文能舞的冰球四人也奮力參演，在 MV 裡穿上粉紅色襯衫化身「愛神歌隊」助攻，在奇想世界裡手舞足蹈。關於未來是否要轉戰唱跳樂團？團員們紛紛舉手打叉：「當然是不可能，今天如果作品需要舞蹈，在我們能力所及範圍，可以來一下，但核心還是在音樂上。」

2026 CHOSEN FESTIVAL以雙日雙舞台集結26組卡司，打造屬於新世代的年度音樂選擇。今年的主題口號 「That’s My Choice」，象徵樂迷、音樂人與整個族群對音樂自由度的共同宣示：在這裡，每個人都能選擇自己的聲音、自己的舞台、自己的燦爛。由觀眾在CHOSEN CHO3小 S2系列活動票選出的七組MVP新星，接著將站上更大的舞台，把累積的力量全面引爆。

活動首次擴大至海外合作，邀請長沙、首爾、曼谷與東京四大城市的新秀首次來台演出。柏林護士Berlin Psycho Nurses的強烈龐克態度、D82的成熟能量、TOFU的另類搖滾質地、N_FENI的奇幻舞台魅力，將為台灣冬季帶來截然不同的四種城市音色。其中樂團D82成軍僅一年多，但所有成員皆具豐富舞台經驗，鍵盤手更曾擔任BTS成員SUGA的世巡樂手。隨著這四組新秀加入，CHOSEN FESTIVAL的舞台將擦出更多未知火花。無論是挖掘寶藏樂團的樂迷，或期待全新音色的聽眾，這次都是不可錯過的探索機會。

