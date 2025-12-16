冰球樂團自招約會故事！主唱王載妹仔跑山遇靈異事件

【緯來新聞網】「icyball冰球樂團」由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年推出第三張專輯《我很抱歉》，風格充滿濃濃八零年代復古特色，最新深情主打〈不在乎〉MV邀各務孝太、邵奕玫演出偷情約會。王的約會故事則是令人毛骨悚然，遇到不可解釋的靈異體驗。

冰球樂團各自有特別約會體驗。（圖／何樂音樂提供）

呼應MV主題，士捷分享浪漫旅程，是飛到日本觀看King Gnu演唱會：「很幸運的有抽到票，那機率低到堪比大海撈針。能夠和特別的人在特別的城市，聽一個在自己心中有獨特位置的樂團，是幸福的。」Nelson去紐西蘭時挑戰高空跳傘：「想說直接挑最高的高度15000英尺一躍而下，當下有種在拍《不可能的任務》的感覺，原本以為可以很帥在空中拍照，殊不知被風吹到嘴歪、臉變形超醜。」



蒙則顯得荒謬，約會時去玩多人沉浸式VR體驗「巴黎舞會」，當中有一段得戴著VR頭盔，不僅過程中找不到彼此，還有一段是要跟別人跳舞，他苦笑：「但牽到的手根本不知道是誰的！」

各務孝太（左）和邵奕玫偷偷談情。（圖／何樂音樂提供）

王的約會故事則是令人毛骨悚然，念大學時騎車載著曖昧對象去跑山，深夜直接從台中夜衝去南投日月潭，無奈天氣不好：「沒想到景色秀麗的大景到了深夜整個被濃霧籠罩，氣氛很詭異，停車不到3分鐘就決定返程。」



接著卻發生了科學難以解釋的現象，他形容：「結果去時清朗的山路回程一路霧鎖，路上斷斷續續聽見呼喚我名字的陌生聲音，在濃霧中還差點撞上走在雙黃線上的拾荒老人，兩人一路沒有交談，以最快的速度回到市區。」



靜下來後兩人復盤，對方也有聽見聲音，但呼喚的是她的名字，也表示沒有看見老人，不理解為何要突然要煞車，「事後，大學四年依舊繼續夜衝跑山，但經過土地公廟會在心裡禮貌性地打個招呼」。

