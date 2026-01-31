冰球樂團超強士氣不可擋！主唱王撂狠話：誰也別想全身而退

【緯來新聞網】「icyball 冰球樂團」由成軍13年將站上台北流行音樂中心舉辦《我很抱歉》演唱會，上周賣光光宣布加場，今早（31日）再傳捷報，第二場演出也都完售，讓主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷都開心不已。

冰球樂團舉辦《我很抱歉》演唱會都賣得很好。（圖／何樂音樂提供）

「icyball 冰球樂團」靠著獨特的新復古浪漫風格吸引不少粉絲，今年將首次展開大型演唱會，5月2日首場門票上周開賣立刻秒殺，加碼宣布5月3日再開第二場，門票今日早上11點開賣後再度傳出完售好消息。



聽聞兩場門票賣光光的好成績，Nelson開心表示：「真的非常謝謝大家，連加場都完售。那天北流不用解釋、不用道歉，只需要準時來，其他的我們會想辦法。」王則下戰帖：「看來你們是沒打算讓我們休息了？行，那就誰也別想全身而退！」



蒙形容：「第二次還是這麼快，小可愛們真狠，期待見到大家當天也是這樣的狠勁。」士捷則霸氣回應：「兩場北流、兩種歌單；快樂加場、幸福加倍！你們已經幫冰球搭好舞台，剩下的，就是我們的事了。」遠大售票系統將不定時清票。

