冰球樂團首唱北流！成軍13年歌迷暴增百倍 台上「搬出法拉利」

記者徐珮華／台北報導

「icyball 冰球樂團」成軍13年，由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，今（14）日宣告重磅消息，將於5月2日晚上7時在臺北流行音樂中心（北流）舉辦「我很抱歉」演唱會。4人從當年僅有50人的場地，如今唱進5千人的北流，門票將於1月24日中午11時在遠大售票系統全面開賣。

「icyball 冰球樂團」首度唱進北流，左起王、蒙、Nelson、士捷。（圖／何樂音樂提供）

對於冰球樂團來說，站上北流開唱極具指標意義。蒙率先喊話：「無論是50人還是5萬人，我都會以500%的能量炸翻全場！」王則興奮說：「很期待能夠感受5千人場的能量、5千人的大合唱。」Nelson相當雀躍：「心情更多是期待與興奮，想知道如果把這幾年累積的東西、現在這個階段的我們，一次完整地放在5千個人面前，會發生什麼事。」士捷保持初心：「在5千人的場地，以伍佰老師的能量，保持50人時的初衷。」

首度站上北流舞台，歌單、規模會有什麼亮點？蒙神秘表示「升級的部分是秘密」，王承諾：「從場館大小到演出的編排、軟硬體設備、甚至到對自己的要求，都有各種層面上的升級，會加緊修煉，希望在這樣的升級下仍能保持初心，並呈現最好的狀態給大家。」Nelson開始加強體能：「因為舉辦更大的演出，需要把更多能量完整地交給觀眾，所要好好做體力訓練，確保能在整場演出中，維持專注與情緒的強度。」士捷選擇嘗試了這款飲品：「清酒，我喝了清酒。」

冰球樂團預告演唱會驚喜。（圖／何樂音樂提供）

距離開唱還剩4個月，冰球樂團開始籌備歌單內容，期待屆時帶給「小可愛們」什麼樣的觀看體驗？蒙打趣形容：「笑著笑著就哭了，哭著哭著就幸福了。」Nelson熱情號召：「希望小可愛看完可以笑到哭、哭到暈、唱到沒力，走出北流的時候，情緒被好好釋放，但心是滿的。」士捷耍起幽默：「用我們拖拉機的臉蛋，給你法拉利的聲音。」

此外，這次特別為「小可愛們」在一樓打造VIP區，Nelson賣力推薦：「一樓VIP區的小可愛，會收到專為這次演出準備的限定神秘小禮物，只在現場出現、之後不會再有，是長長軟軟有特別色的東西。走過看過不要錯過，錯過真的會後悔。」蒙認為此處會「特別幸福」；士捷浪漫告白：「特別的愛，給特別的你。」

