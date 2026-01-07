「冰球樂團」鼓手被虐到崩潰 癲狂：不會停止追求愛情

冰球樂團邀聿安（中）演出〈你要是真的愛我才不會這樣〉MV。何樂音樂提供



icyball冰球樂團睽違4年推出第3張專輯《我很抱歉》，全新主打〈你要是真的愛我才不會這樣〉MV由鼓手士捷擔綱演出，他形容：「MV開頭我被虐到生活無法自理、幾近崩潰，開始對女主角縱聲長嘯、癲狂眼神表示『妳還能再對我做什麼』的那一幕是最為困難的，也是整支MV拍攝的轉捩點。」他十分佩服女主角聿安，「總是在每一顆鏡頭初始，就找到屬於那一顆戲的最佳狀態，當1個好演員，真不容易」。

MV開拍前，士捷學著投入：「導演奧斯丁手把手教學，但感覺總是差了點，為了讓我進入最佳狀態，導演親自與我對戲。與他頭貼頭、鼻貼鼻對視的剎那，我終於感受到了那份不甘與癲狂，整個人融入屬於這個角色的『Zone』裡。」

廣告 廣告

士捷（前）與聿安在化成審訊的噩夢空間裡精采飆戲。何樂音樂提供

呼應MV劇情，冰球樂團也暢談婚姻愛情觀，已婚貝斯手Nelson浪漫地說：「我對愛情與婚姻都是嚮往的。我認為愛情是一種選擇，也是一種自由。在相愛的同時，彼此都能成為更完整的自己，而不是失去自己。相愛一定會經歷摩擦、價值觀的碰撞與讓人心累的時刻，但即使如此，仍然願意繼續走下去。婚姻對我而言，不只是感情的延伸，而是一種被託付的關係。對我來說，婚姻是家的外殼，愛情是內在。」

士捷則分享：「我也有被理解、被接住的渴望，不管一段戀愛的結果是什麼，不會因此停止追求愛情，探索有趣、過程美好，也許結局不如人意，至少我們在某些夜裡接住過彼此，體驗過愛情魔力下的魔幻時刻。」

鍵盤手蒙則說：「愛情對我來說其實是一個如果對了，就會很自然發生的狀態，我很難用嚮往或恐懼來形容，因為愛情是我的日常。」主唱王大方表示：「如同生命，來去都是空手，那過程就都是選擇。我嚮往精采的體驗，但不侷限任何形式的關係。」

更多太報報導

16歲「航運千金」出道1年萌生退意 富爸爸出手護航打氣

最強恐怖片《咒》3年破界回歸 沉浸式「集體催眠」

啦啦隊女神苦熬半年有新身分 「洗澡、開車」都在做