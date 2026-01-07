冰球樂團MV致敬楊德昌電影《恐怖份子》

「冰球樂團icyball」推出新專輯《我很抱歉》，近日釋出新歌〈你要是真的愛我才不會這樣〉MV，由團員士捷與曾入圍金鐘獎新進演員的聿安合作演出，2人在化成審訊的噩夢空間裡互相飆戲，影像畫面帶有韓國復仇懸疑電影感，還特別致敬楊德昌導演電影《恐怖份子》的經典畫面。

冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，這次由士捷擔綱男主角演出，回憶拍攝過程，他形容MV開頭被虐到生活無法自理、幾近崩潰，開始對女主角聿安縱聲長嘯、癲狂眼神是最為困難的部分，也是MV的轉捩點，更敬佩女主角總是在每一顆鏡頭初始，就找到最佳狀態。

被問及對婚姻或愛情有恐懼或嚮往？已婚的成員Nelson表示，對愛情與婚姻都是嚮往的，也認為愛情是一種選擇，也是一種自由，「對我來說，婚姻是家的外殼，愛情是內在。」