冰箱大落石從天而降！苗栗泰安小貨車被砸 菲籍2移工死裡逃生

苗栗縣一對菲律賓籍男女移工8日駕駛小貨車行經泰安鄉山區時，邊坡突然崩落十餘顆巨石，其中一顆宛如「小冰箱」般的落石直接重擊車頂。小貨車擋風玻璃當場碎裂、車頂大面積凹陷，所幸兩人命大，僅受驚嚇並無大礙，死裡逃生的過程讓目擊者直呼：「真的是祖靈保佑！」

大湖警分局調查，8日晚間6時30分許，43歲菲律賓籍男移工駕駛小貨車，載著51歲同鄉女移工，沿著泰安鄉象鼻部落的大安產業聯絡道路，往永安部落方向行駛。沒想到行經約2公里處的一處轉彎路段時，山區邊坡疑似因土石鬆動，突然噴發出一陣石雨。

突如其來的落石共有10多顆，大小不一，最驚險的是其中一顆體積接近小冰箱的巨型石塊，正巧砸中貨車駕駛座上方。巨大的衝擊力讓車頂瞬間凹陷變形，前擋風玻璃也受壓裂成蜘蛛網狀。車內兩名移工被突如其來的巨響與震動嚇得魂飛魄散，飽受驚嚇，場面怵目驚心。

警方獲報抵達現場時，兩名移工雖然身體並無明顯外傷，但臉色發白、驚魂未定，經救護人員初步檢視後確認並無大礙。

由於現場落石散落路面，一度造成雙向交通受阻，警方隨即投入初步搶通作業，目前已排除障礙恢復通行。警方表示，後續將通報相關單位加強該路段巡查，並呼籲用路人行經山區道路時務必提高警覺，注意邊坡狀況，以維護行車安全。

