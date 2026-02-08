冰箱幾分滿最好？「塞越滿，人越窮！」專家揭年節採買5大雷點：掌握3關鍵數字，過年食安不NG





農曆春節將至，家家戶戶忙著採買年貨、準備年菜，然而在追求豐盛與便利之餘，食品安全與營養均衡卻常被忽略。營養師提醒，年節期間常見的腸胃不適、腹瀉，甚至食物中毒，其實不一定發生在餐桌上，而是早在「採買方式」與「食材管理」階段就已埋下風險。

不少民眾習慣在過年前一次大量採買，冰箱瞬間變成「暫存倉庫」，塞得滿滿，看似準備周全，卻也提高食材變質與細菌滋生的機率。衛生福利部臺北醫院營養科主任李佩霓指出，過年前最常見的兩個錯誤行為，就是「買太多」與「塞太滿」。

她觀察，許多人未先盤點冰箱庫存，冷凍肉類、魚類或年節食材很容易重複購買，一放進冰箱就被其他食材遮住、被遺忘，存放時間一拉長，自然增加腐敗與污染風險。「冷凍並非萬能，只是延緩腐敗，並不能讓食材永久安全。」李佩霓提醒。

冰箱塞越滿，人會越貧窮

除了食安風險，冰箱塞太滿，還可能讓荷包默默失血。「無毒教母」譚敦慈曾在節目《健康2.0》中引述日本研究，「冰箱塞得越滿，會越貧窮！」

她解釋，平時採買時，民眾很容易買到重複的醬料或調味品，用了一半就隨手塞進冰箱，下次要用時找不到，又再買一次，長期下來形成惡性循環，錢就這樣不斷花出去。

譚敦慈也提醒，冰箱若長期處於爆滿狀態，為了維持低溫，壓縮機必須過度運轉，反而更加耗電，增加家庭電費負擔。

在冰箱收納原則上，譚敦慈強調只有一個重點：「一目瞭然。」她指出，若冰箱塞得太滿、無法一眼看清楚有哪些食材，最容易發生的就是食物被遺忘，等到發現時，早已過期變質。

她建議，可選擇有手把的收納盒，將所有醬料集中放在一起，「出門採買前，只要拉出來看一眼，就能知道還需不需要補貨，」避免不必要的重複消費。至於生鮮蔬果，盡量購買1至2週內能消化完的份量即可，不宜一次囤太多，一來能吃到新鮮食材，二來也能減輕冰箱的存放壓力。

冰箱七分滿，確保冷氣循環

冰箱容量的拿捏，同樣是年節食安的關鍵。譚敦慈說，「冰箱不能放滿，最多維持七分滿，否則冷空氣無法循環，就會出現總覺得冰箱不夠冷的狀況。」

李佩霓則指出，冰箱存放應維持約七到八分滿，保留空間讓冷空氣循環，才能確保冷藏室溫度低於7℃、冷凍室低於-18℃。

李佩霓建議，食材買回家後，建議依每餐份量小分裝，並在容器上清楚標示日期，落實「先進先出」原則，避免反覆解凍或放到忘記，成為年節食安地雷。

乾貨類食材如小魚乾、蝦米、香料、豆類等，可用真空密封袋逐項分類後，放入冷凍櫃保存，既能防潮、防蟲，不會佔用過多冷藏空間。木耳、金針、香菇則可常溫保存於陰涼乾燥處，不必全部擠進冰箱，以維持冷藏空間的穩定冷度。

在料理與保存過程中，確實洗手、生熟食分開處理、食物充分加熱，都是降低病原菌污染的基本原則。熟食若放置於室溫，時間不宜超過2小時，保存時應低於7℃冷藏或維持60℃以上保溫，特別是肉類與海鮮，更需確保完全加熱後再食用。

