冰箱熟食加熱不夠易染李斯特菌！孕婦恐流產還有致命危險

熟食冰著就安全？若加熱不完全，李斯特菌暗藏致命危機。

美國近期爆發李斯特菌群聚感染事件，源頭疑似與超市冷藏即食義大利麵料理有關，波及18個州，共27名確診，至少6人死亡，其中還包括孕婦流產案例。值得注意的是，這些食物已經煮熟，並非生食或海鮮，但仍引發嚴重感染事件。

產科醫師蘇怡寧提醒，李斯特菌並非只存在於骯髒或生食食物，它特別能在低溫環境下生存，且偏好濕潤環境。像是冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯泥沙拉等冰箱熟食，看似乾淨安全，但其實是細菌最適合的溫床。

孕婦、免疫力低下者、年長者與新生兒屬高風險族群，孕婦感染後甚至可能垂直傳染胎兒，造成流產或早產。

廣告 廣告

蘇醫師強調，即便熟食已經煮熟，放進冰箱也不等於絕對安全。若復熱不完全，李斯特菌仍可能存活並造成感染。許多人以為只要把食物加熱就沒事，但若加熱不全，或者只用微波爐復熱到溫熱程度，仍有感染風險。

熟食冷藏應盡量在2到3天內食用完畢，避免長時間存放。重新加熱時，應加熱到完全滾燙，確保細菌被徹底殺死。

冰箱只能延緩食物變質，並不能殺菌。民眾不要掉以輕心，食品安全不只關乎生食，冰箱裡的熟食同樣需要謹慎處理，才能有效降低李斯特菌感染風險，保護自己及家人健康。



回到原文

更多鏡報報導

羊肉爐、薑母鴨不是人人能吃！中醫揭「這類人」吃了反而上火失眠

10分鐘不滑手機就焦慮？醫師教你4招數位排毒改善睡眠和專注力

吃麻油雞會流產？醫師揭真相：麻油無辜、罪魁禍首是米酒！