冰箱都被推倒！阿里山黑熊月闖9次 林保署展開誘捕野放

嘉義縣阿里山鄉地區自今年1月1日至26日，林業及自然保育署嘉義分署共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點集中於達邦、里佳、樂野地區。嘉義分署25日至部落頒發臺灣黑熊生態服務給付獎勵金，共聯繫8位協力村民、頒發3萬3千元獎勵金，以感謝村民持續配合通報。

臺灣黑熊入侵里佳地區廢棄工寮破壞冰箱。（圖／林保署提供）

17日達邦達德安地區徐君通報，工寮有一只原木蜂箱遭拖行、破壞啃食。嘉義分署透過紅外線相機監測於18日拍攝到黑熊影像，該熊左眼後有白斑，經專家研判應與3日發現為同一隻黑熊。依據前幾次經驗，將食源收妥黑熊即不再現蹤。

黑熊多次入侵工寮開冰箱，因民眾已將冰箱上鎖，所以黑熊僅推倒冰箱。（圖／林保署提供）

21日於里佳及樂野日野賀鄰近地區同日接獲2起黑熊啃食蜂箱通報，研判黑熊於該處徘徊。嘉義分署22日即設置2只誘捕籠，以水果、龍眼蜜、天然野蜂蜜等吸引物持續進行誘捕，掌握臨近工寮及蜂箱分布狀況，並借重嘉義縣鄒族獵人協會獵人的山林智慧合作追蹤熊跡，規劃於成功誘捕後移地野放，避免黑熊侵擾聚落。

現場留有黑熊破壞的奶粉罐。（圖／林保署提供）

嘉義分署接獲通報後，第一時間至現場現勘、發予防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，並於部分工寮安裝高瓦數感應燈，同時請村民將室內外食源收妥及配合裝設紅外線相機監測。

樂野地區民眾天然蜂箱遭黑熊啃食剩下的蜂巢片。（圖／林保署提供）

阿里山鄉鄒族部落團體自112年起即積極參與嘉義分署臺灣黑熊生態服務給付，除組成巡守隊進行巡護監測外，個人經營場域發現黑熊入侵進行通報並配合食源管理，發給獎勵金3千元。配合紅外線監測臺灣黑熊1個月期滿再核發5千元，周邊場域配合分署相關保育措施則發給1千元獎勵金。

里佳地區發現的黑熊腳印約15公分，經專家判定為成熊。（圖／林保署提供）

嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲食物、廚餘、肥料、罐頭、泡麵、寵物飼料及垃圾應妥善收納於室內或上鎖。日夜間活動請結伴同行、發出聲響或攜帶熊鈴。若發現黑熊蹤跡，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打24小時通報專線0800-000-930。

